https://tr.sputniknews.com/20210821/fatih-terim-ilk-11i-degistirmeyi-planliyor-1048212038.html

Fatih Terim ilk 11'i değiştirmeyi planlıyor

Fatih Terim ilk 11'i değiştirmeyi planlıyor

Galatasaray'da gözler, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürde kadroda değişiklik... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

galatasaray

fatih terim

kadro

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Galatasaray'da, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bazı isimleri dinlendiren Fatih Terim, bu mücadeleye farklı bir 11’le çıkmayı düşünüyor.Atakaş Hatayspor maçında kalede Muslera olacak. Sağ bekte Yedlin'in formayı Boey’e devretmesi bekleniyor.Sol bekte takıma katıldıktan sonra tüm maçlara 11’de başlayan Aanholt görev yapacak. Savunmanın ortasında ise Marcao’nun cezasında Alpaslan - Luyindama ikilisi yer alacak. Orta sahada ise Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu’nun 11'de başlamasına kesin gözle bakılıyor.Randers maçından farklı olarak Emre Akbaba'nın yerine Cicaldau’nun tekrar formasına kavuşacağı öğrenildi. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Feghouli’nin şans bulacağı belirtildi. İleri uçta ise Muhammed’in yerine Diagne’nin görev yapması bekleniyor.

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galatasaray, fatih terim, kadro