https://tr.sputniknews.com/20210821/galatasaray-ozornwaforu-charleroiya-kiraladi-i-1048214777.html

Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T18:13+0300

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spor

belçika

nijerya

charleroi

valentine james ozornwafor

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Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

belçika

nijerya

charleroi

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spor, belçika, nijerya, charleroi, valentine james ozornwafor