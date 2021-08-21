Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı.
Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için @SportCharleroi ile anlaşmaya varılmıştır.