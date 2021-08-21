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Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı
Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı
Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
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spor
belçika
nijerya
charleroi
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Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
belçika
nijerya
charleroi
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spor, belçika, nijerya, charleroi, valentine james ozornwafor

Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

18:13 21.08.2021 (güncellendi: 18:15 21.08.2021)
© Fotoğraf : TwitterValentine James Ozornwafor
Valentine James Ozornwafor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı.
Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
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