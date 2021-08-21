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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı
İstabul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüphelinin Silivri'de yakalandığını bildirdi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T09:53+0300
2021-08-21T10:09+0300
türkiye
saldırı
buğra kavuncu
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı.İstanbul Valiliği, Kavuncu'ya saldıran şüphelinin Silivri'de yakalandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."
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saldırı, buğra kavuncu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı

09:53 21.08.2021 (güncellendi: 10:09 21.08.2021)
© AAİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA
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İstabul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüphelinin Silivri'de yakalandığını bildirdi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı.
İstanbul Valiliği, Kavuncu'ya saldıran şüphelinin Silivri'de yakalandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."
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