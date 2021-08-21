https://tr.sputniknews.com/20210821/taliban-bu-gunlere-nasil-geldi-1048217888.html
Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte dünyanın gözü ülkede bundan sonra yaşanacaklarda. Peki, Taliban bu günlere nasıl geldi? 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T21:32+0300
2021-08-21T21:32+0300
2021-08-21T21:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
sscb
kabil
işgal
savaş
müdahale
sosyalizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048217858_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_520224553f493a72c2b36f60e7777bdc.jpg
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, uluslararası toplumun gözü Afganistan'da yaşananlarda.Peki, zamanında sosyalist bir hükümete sahip olan Afganistan bu günlere nasıl geldi? Taliban'ın ortaya çıktığı ve yükseldiği süreçte neler yaşandı? Bu soruların cevabı Sputnik'in hazırladığı videoda:
afganistan
sscb
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Onur Özovalı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
Onur Özovalı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048217858_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cf88226fc5ba51f5d3c200d251d4d36b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Onur Özovalı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg
abd, afganistan, taliban, sscb, kabil, işgal, savaş, müdahale, sosyalizm
Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte dünyanın gözü ülkede bundan sonra yaşanacaklarda. Peki, Taliban bu günlere nasıl geldi?
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, uluslararası toplumun gözü Afganistan'da yaşananlarda.
Peki, zamanında sosyalist bir hükümete sahip olan Afganistan bu günlere nasıl geldi? Taliban'ın ortaya çıktığı ve yükseldiği süreçte neler yaşandı?
Bu soruların cevabı Sputnik'in hazırladığı videoda: