https://tr.sputniknews.com/20210821/taliban-bu-gunlere-nasil-geldi-1048217888.html

Taliban bu günlere nasıl geldi?

Taliban bu günlere nasıl geldi?

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte dünyanın gözü ülkede bundan sonra yaşanacaklarda. Peki, Taliban bu günlere nasıl geldi? 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T21:32+0300

2021-08-21T21:32+0300

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taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

sscb

kabil

işgal

savaş

müdahale

sosyalizm

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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, uluslararası toplumun gözü Afganistan'da yaşananlarda.Peki, zamanında sosyalist bir hükümete sahip olan Afganistan bu günlere nasıl geldi? Taliban'ın ortaya çıktığı ve yükseldiği süreçte neler yaşandı? Bu soruların cevabı Sputnik'in hazırladığı videoda:

afganistan

sscb

kabil

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2021

Onur Özovalı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg

Onur Özovalı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg

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Onur Özovalı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg

abd, afganistan, taliban, sscb, kabil, işgal, savaş, müdahale, sosyalizm