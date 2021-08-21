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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210821/taliban-bu-gunlere-nasil-geldi-1048217888.html
Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte dünyanın gözü ülkede bundan sonra yaşanacaklarda. Peki, Taliban bu günlere nasıl geldi? 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T21:32+0300
2021-08-21T21:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
sscb
kabil
işgal
savaş
müdahale
sosyalizm
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, uluslararası toplumun gözü Afganistan'da yaşananlarda.Peki, zamanında sosyalist bir hükümete sahip olan Afganistan bu günlere nasıl geldi? Taliban'ın ortaya çıktığı ve yükseldiği süreçte neler yaşandı? Bu soruların cevabı Sputnik'in hazırladığı videoda:
afganistan
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60
abd, afganistan, taliban, sscb, kabil, işgal, savaş, müdahale, sosyalizm

Taliban bu günlere nasıl geldi?

21:32 21.08.2021
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban bu günlere nasıl geldi? - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AFP 2021
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
Tüm yazılar
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte dünyanın gözü ülkede bundan sonra yaşanacaklarda. Peki, Taliban bu günlere nasıl geldi?
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, uluslararası toplumun gözü Afganistan'da yaşananlarda.
Peki, zamanında sosyalist bir hükümete sahip olan Afganistan bu günlere nasıl geldi? Taliban'ın ortaya çıktığı ve yükseldiği süreçte neler yaşandı?
Bu soruların cevabı Sputnik'in hazırladığı videoda:
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