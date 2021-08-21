https://tr.sputniknews.com/20210821/yenicede-cikan-yanginda-hayvanlar-telef-oldu--1048215412.html

Yenice’de çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Yenice’de çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan yangında büyükbaş hayvan damı ile ev küle döndü. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T18:55+0300

2021-08-21T18:55+0300

2021-08-21T18:55+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

hayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048215387_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1ae4e3b859af4773fe3261321e854ca9.jpg

Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır köyünde bir hayvan işletmesinin samanlığında çıkan ve bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın, köylülerin ihbarı sonucunda Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yangın arazözleri ile Yenice Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yüksel Dönmez’e ait ev ve ağırın yandığını söyleyen Sarıçayır köyü Muhtarı Rıza Bozan, “Büyükbaş hayvan işletmesinde bulunan 8 adet büyükbaş hayvan yangında telef olurken, 3 bin adet saman balyası yandı. Çok üzgünüz” dedi. Yangının ardından Sarıçayır köyüne gelen Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan yangında zarar gören Yüksel Dönmez’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210821/heybeliadada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1048211140.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çanakkale, orman yangını, hayvan