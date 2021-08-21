https://tr.sputniknews.com/20210821/yunanistandan-turkiye-sinirina-40-kilometrelik-celik-duvar-1048210562.html

Yunanistan'dan Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar

Yunanistan'dan Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar

Yunanistan, Afganistan'dan olası göçmen akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Sınıra yeni bir gözetim sistemi de kuruldu. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T12:46+0300

2021-08-21T12:46+0300

2021-08-21T12:46+0300

dünya

türkiye

yunanistan

duvar

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044274051_299:0:3799:1969_1920x0_80_0_0_a5a66f0ee93e0ef64d8fb670d0f8cf52.jpg

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulundu; inşa edilen çelik duvar ile elektronik gözetleme sistemini inceledi."Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor'' diyen Yunan Bakan, "Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz" şeklinde konuştu.Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen sene kurmaya başlamıştı.Yunanistan'da 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor.Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yunanistan, duvar, sınır