https://tr.sputniknews.com/20210822/apartman-yonetiminin-goturulmesini-istedigi-kopuk-yerinde-kalacak-1048234207.html

Apartman yönetiminin götürülmesini istediği 'Köpük' yerinde kalacak

Apartman yönetiminin götürülmesini istediği 'Köpük' yerinde kalacak

Apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan köpeğin bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi girişimine Özay Kaya'nın verdiği tepki sonrası Çorlu... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T19:17+0300

2021-08-22T19:17+0300

2021-08-22T19:17+0300

yaşam

köpek

hayvansever

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Takirdağ'ın Çorlu ilçesinde müzik öğretmeni Özay Kaya'nın, apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan 'Köpük' adını verdikleri köpeğin, bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi yönünde aldığı karara tepki gösterdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kendilerine köpeğin alınması yönünde bir talep gelmediğini belirterek, Köpük'ün yerinde kalacağını söyledi.Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Nakış Sokak'ta vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 yıl önce sokakta yaralı halde bulunan köpek tedavi ettirildi. 'Köpük' adı verilen köpek için kulübe yaptırıldı. Ancak Güventürk Apartmanı yönetimi, binanın önündeki kulübede yaşayan köpeğin alınması için belediyeye başvurdu. Binanın 16 numaralı dairesinde oturan ve köpeği eşi ile birlikte tedavi ettiren müzik öğretmeni Özay Kaya, hayvanın gönderilmesine tepki gösterdi. Apartman önünde, yönetime tepki gösterdiği anları, kızı Ayca Kaya, cep telefonu ile çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Özay Kaya görüntülerde, köpeğin sokağın ve herkesin olduğunu belirterek, şunları söyledi:Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bahse konu köpekle ilgili olarak belediyeye herhangi bir şikayetin olmadığını söyledi. Belediyenin sosyal medya hesabından bu konuda gerekli açıklamayı yaptıklarını belirten Sarıkurt, "Mevzuatla ilgili olarak bir sıkıntı yok. Orada bahsedilen sokak hayvanımızla ilgili bir şikayet olmamış. Zaten hayvanların hangi şartlarda alınacağı mevzuatta belli. Dolayısıyla bize ulaşan bir şikayet söz konusu değildir. Tabi karşılıklı olarak birbirimizi hissetmeye, sokak hayvanlarımıza sahip çıkarken birbirimizle ilgili insaniyeti da dikkate almaya ihtiyacımız var. Beraber baktıkları sahip, çıktıkları sokak hayvanı ile ilgili onu uzaklaştırılmasıyla ilgili bir şikayetin olduğu noktasında, aynı şartlarda sokak hayvanlarının geçici bakım evlerine alınacağı ne kadar süre ile kalacağı, ne kadar süre ile ilgili bırakılacağı ile ilgili mevzuatta tariflenmiş. Biz azami şekilde mevzuat çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda mevzuat değişti. Mevzuat gereği belediye olarak yıllardan beri kaynak ayırıyoruz. Biz kurallara uyarak şehrimizde yaşayan canlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.Ayca Kaya ise Twitter'dan "Köpüğümüz bizimle , köpüğümüz sokağında ve evinde Çorlu Belediyesi'nin yaptığı son açıklamada da alınmayacağı kesindir, bunu duyurmamıza destek olan herkese sonsuz teşekkürler" paylaşımında bulundu.'

https://tr.sputniknews.com/20210821/sokak-kopegi-icin-verdigi-tepki-gundem-oldu-daire-16dayim-adim-ozay-kaya-1048213668.html

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köpek, hayvansever