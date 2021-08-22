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Kazada iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Hançerli İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Kazada iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Hançerli İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Genç yaşta geçirdiği kazada iki kolunu birden kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T21:18+0300
2021-08-22T21:21+0300
yaşam
turan hançerli
avcılar belediye başkanı
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 33. kez düzenlenen organizasyonda Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti.Hançerli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutluyum. Ülkemizin en prestijli yarışmalarından, dünyanın 55 ülkesinden yüzücülerle Asya'dan Avrupa'ya geçmenin mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyorum. Bir çok kez araçla, metroyla ve yürüyerek geçtiğim boğazı bu kez yüzerek geçtim. Zorluydu ama başardım. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Tüm yurttaşlarımızı bu heyecanı ve mutluluğu bir sonraki sene yaşamaya davet ediyorum" şeklinde görüş belirtti.Parkurun zorlu olduğunu vurgulayan Hançerli, "Akıntı vardı ama önemli olan akıntının farklı yönlerden farklı zamanlarda gelmesi. Bunu da ölçmek ve değerlendirmek gerekiyor. Beklediğimizden daha iyi bir performansla bitirdik. Bizim için tamamlamak önemliydi, bunu da başardık" değerlendirmesinde bulundu.Hançerli, Twitter hesabından, “Kendime henüz küçük bir çocukken verdiğim söz hiç değişmedi; çok çalış, erteleme, asla vazgeçme. Şimdi kıtalararası yüzme yarışında Avcılar için yüzeceğim. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağımı biliyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.Canlı yayınlanan yarış öncesi Hançerli, Twitter hesabındaki paylaşımında “33. Boğaz Kıtalararası Yüzme Yarışlarında Avcılar için yüzüyorum. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağım” ifadelerine yer verdi.Yarışmanın ardından ise Hançerli, “33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'ndaki bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım” paylaşımında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da Hançerli'yi tebrik ederek, “Engellere meydan okuyarak, Boğaz'ı yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanımız Turan Hancerli'yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.55 ülkeden 2465 yüzücünün katıldığı yarışmada, kadınlarda Nida Eliz Üstündağ, erkeklerde ise Polat Uzer Turnalı birinci oldu.
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turan hançerli, avcılar belediye başkanı

Kazada iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Hançerli İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

21:18 22.08.2021 (güncellendi: 21:21 22.08.2021)
© FotoğrafAvcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© Fotoğraf
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Genç yaşta geçirdiği kazada iki kolunu birden kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 33. kez düzenlenen organizasyonda Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti.
Hançerli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutluyum. Ülkemizin en prestijli yarışmalarından, dünyanın 55 ülkesinden yüzücülerle Asya'dan Avrupa'ya geçmenin mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyorum. Bir çok kez araçla, metroyla ve yürüyerek geçtiğim boğazı bu kez yüzerek geçtim. Zorluydu ama başardım. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Tüm yurttaşlarımızı bu heyecanı ve mutluluğu bir sonraki sene yaşamaya davet ediyorum" şeklinde görüş belirtti.
Parkurun zorlu olduğunu vurgulayan Hançerli, "Akıntı vardı ama önemli olan akıntının farklı yönlerden farklı zamanlarda gelmesi. Bunu da ölçmek ve değerlendirmek gerekiyor. Beklediğimizden daha iyi bir performansla bitirdik. Bizim için tamamlamak önemliydi, bunu da başardık" değerlendirmesinde bulundu.
Hançerli, Twitter hesabından, “Kendime henüz küçük bir çocukken verdiğim söz hiç değişmedi; çok çalış, erteleme, asla vazgeçme. Şimdi kıtalararası yüzme yarışında Avcılar için yüzeceğim. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağımı biliyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.
Canlı yayınlanan yarış öncesi Hançerli, Twitter hesabındaki paylaşımında “33. Boğaz Kıtalararası Yüzme Yarışlarında Avcılar için yüzüyorum. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağım” ifadelerine yer verdi.
Yarışmanın ardından ise Hançerli, “33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'ndaki bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım” paylaşımında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da Hançerli'yi tebrik ederek, “Engellere meydan okuyarak, Boğaz'ı yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanımız Turan Hancerli'yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
55 ülkeden 2465 yüzücünün katıldığı yarışmada, kadınlarda Nida Eliz Üstündağ, erkeklerde ise Polat Uzer Turnalı birinci oldu.
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