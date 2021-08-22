https://tr.sputniknews.com/20210822/bolivyada-eski-gecici-devlet-baskani-anez-hapishanede-intihar-girisiminde-bulundu-1048221775.html

Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Anez, hapishanede intihar girişiminde bulundu

Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Anez, hapishanede intihar girişiminde bulundu

Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, 13 Mart'tan bu yana tutuklu bulunduğu hapishanede intihar etmek istedi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T02:01+0300

2021-08-22T02:01+0300

2021-08-22T02:01+0300

dünya

bolivya

intihar girişimi

jeanine anez

bolivya: istikrarsızlık ve belirsizlik

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Avukat Jorge Valda, açıklamasında, müvekkilinin adli durumundan etkilendiğini belirterek, "Bugün eski Devlet Başkanı Jeanine Anez hayatına son vermeye çalıştı. Tanrı'ya şükür başarısız oldu" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ise düzenlediği basın toplantısında, Anez'in sağlık durumunun stabil olduğunu anlatarak, "Bir kolunda küçük çizikler dışında endişelenecek bir şey yok." dedi.Darbe davasıBolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Kasım 2019'da istifa ettiği sürece ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Anez ile eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında önleyici tutuklama kararı verilmişti.Ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, La Paz Eyalet Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, 13 Mart'ta gözaltına alınan Anez, eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında verilen 4 aylık önleyici tutuklama kararının süresini 21 Mart'ta 6 aya çıkarmıştı.

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bolivya, intihar girişimi, jeanine anez, bolivya: istikrarsızlık ve belirsizlik