https://tr.sputniknews.com/20210822/mustafa-sarigul-avrupa-birligi-bu-gocu-esit-bir-sekilde-paylasmalidir-turkiye-bu-gocu-kaldiramaz-1048223031.html

Mustafa Sarıgül: Avrupa Birliği bu göçü eşit bir şekilde paylaşmalıdır, Türkiye bu göçü kaldıramaz

Mustafa Sarıgül: Avrupa Birliği bu göçü eşit bir şekilde paylaşmalıdır, Türkiye bu göçü kaldıramaz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Afganistan'dan gelen bütün göçü Türkiye'ye bırakmak insafsızlıktır" dedi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T05:35+0300

2021-08-22T05:35+0300

2021-08-22T05:35+0300

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afgan sığınmacı

türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Afganistan'dan gelen bütün göçü Türkiye'ye bırakmak insafsızlıktır. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorum. Lafa geldiği zaman barışı, demokrasiyi, insan haklarını konuşuyorsunuz. Ama göçe sıra geldiği zaman Türkiye göçe baksın diyorsunuz. Türkiye'ye ne kadar göç geliyorsa Avrupa Birliği ülkeleri bu göçü eşit bir şekilde paylaşmalıdır" açıklaması yaptı.Konya'ya çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Sarıgül, "Sevgi kazanacak diye yollara çıktım. Sevginin kazanmasını istiyorum. Tüm siyasilerin sevgi dilini kullanmasını arzu ediyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak sevgi dili kullanacağız. Siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz. Rakiplerimizin eksiklerini, hatalarını, üretemediklerini, Türkiye için sorunları anlatırken bile sevgi dilinden uzaklaşmayacağız. Sevgi dilinin ön planda olmasını olağanüstü arzu ediyoruz. Eğer bir problem varsa, o problemi kullanırken sinkaflı bir dil kullanmayalım. Cennet vatanımızın mutlu olması için bütün siyasilere çağrıda bulunuyorum. Siyasetin dilini değiştirelim. Sevgi dilinden uzaklaşmayalım" dedi.Taliban'ın Afganistan'ın yönetimini devralmasının ardından yaşanan göç dalgasına da değinen Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu:

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