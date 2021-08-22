https://tr.sputniknews.com/20210822/oglunun-cebinde-fark-ettigi-10-lira-cinsel-tacizi-ortaya-cikardi-1048227842.html

Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı

Maltepe'de Resul S., sokakta yanına gittiği 13 yaşındaki G.A.'nın sosyal medya hesabını öğrenerek takibe aldı, 10 lira verdi. Eve giden G.A.'nın cebindeki 10... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T13:18+0300

2021-08-22T13:18+0300

2021-08-22T13:18+0300

türkiye

istanbul

sosyal medya

cinsel taciz

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar

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Geçtiğimiz nisan ayında Maltepe'de yaşanan olayda, iddiaya göre 40 yaşındaki Resul S., sokakta arkadaşıyla oynayan 13 yaşındaki G.A.'nın yanına yaklaşarak iletişim kurdu. Resul S., çocuğa ev adresini ve sosyal medya hesaplarını sordu, ardından da para verdi. Ev adresini söylemek istemeyen G.A. şüpheliye sosyal medya hesabını söyledi. Şüpheli Resul S., sosyal medyadan G.A.'yı takibe başladı. Eve giden G.A.'nın cebindeki parayı anne Özlem Karaman fark etti ve oğluna sorular sormaya başladı. G.A. da yaşananları annesine anlattı. Bunun üzerine Özlem Karaman, oğluna ait sosyal medya hesabından şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. Oğlu adına konuşan Özlem Karaman, Resul S.'nin cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar göndermesi üzerine soluğu Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Yazışma ve fotoğrafları polise gösteren anne Karaman, polis ekiplerinin isteği üzerine şüpheli ile buluşma ayarladı. Buluşma gününde polise yakalanacağını anlayan şüpheli Resul S. kaçmaya başladı. Bu sırada buluşma yerinde olan çocuğun anneannesi Yeter Karaman ise kaçmaya çalışan şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20210821/erkek-cocuga-para-verme-vaadiyle-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-zanli-tutuklandi-1048206680.html

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istanbul, sosyal medya, cinsel taciz, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar