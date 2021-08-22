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Rus Dışişleri: ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıtımız sert olacak
Rus Dışişleri: ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıtımız sert olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın, ABD'nin yeni Rus karşıtı yaptırımlarını ortaklık temelinde ikili ilişkiler kurma konusundaki... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T04:33+0300
2021-08-22T04:33+0300
dünya
abd
rusya
mariya zaharova
rusya-abd ilişkileri
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ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un son yaptırımlarına yanıtın sert olacağını söyledi.Zaharova, “Joe Biden yönetiminin bu tür düşmanca eylemlerini, siyasi irade eksikliğinden ve Rus-Amerikan ilişkilerini ortaklık temelinde inşa etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.Sözcü, Washington’un Rusya’ya baskı yapmanın işe yaramayacağını bildiği halde, gerçeklerden kopuk bu tavrından vazgeçmediğini kaydetti.Moskova’nın Washington’un son yaptırımlarına yanıtının sert olacağını belirten Zaharova, “Cenevre zirvesinin ruhuna ve devlet başkanlarının vardığı anlaşmalara aykırı olarak Washington, ülkelerimizin uluslararası arenada işbirliği ve koordinasyonu artırması gereken bu zor dönemde, Rusya'ya uydurma bahanelerle yeni yaptırımlar getiriyor. Bu, ABD’nin Afganistan'daki öngörülemeyen sonuçlarla dolu en büyük dış politika başarısızlığı koşullarında yapılıyor” ifadelerini kullandı.
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abd, rusya, mariya zaharova, rusya-abd ilişkileri

Rus Dışişleri: ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıtımız sert olacak

04:33 22.08.2021
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına girABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Sergey Günev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın, ABD'nin yeni Rus karşıtı yaptırımlarını ortaklık temelinde ikili ilişkiler kurma konusundaki isteksizliği olarak değerlendirdiğini belirtti.
ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un son yaptırımlarına yanıtın sert olacağını söyledi.
Zaharova, “Joe Biden yönetiminin bu tür düşmanca eylemlerini, siyasi irade eksikliğinden ve Rus-Amerikan ilişkilerini ortaklık temelinde inşa etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.
Sözcü, Washington’un Rusya’ya baskı yapmanın işe yaramayacağını bildiği halde, gerçeklerden kopuk bu tavrından vazgeçmediğini kaydetti.
Moskova’nın Washington’un son yaptırımlarına yanıtının sert olacağını belirten Zaharova, “Cenevre zirvesinin ruhuna ve devlet başkanlarının vardığı anlaşmalara aykırı olarak Washington, ülkelerimizin uluslararası arenada işbirliği ve koordinasyonu artırması gereken bu zor dönemde, Rusya'ya uydurma bahanelerle yeni yaptırımlar getiriyor. Bu, ABD’nin Afganistan'daki öngörülemeyen sonuçlarla dolu en büyük dış politika başarısızlığı koşullarında yapılıyor” ifadelerini kullandı.
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