https://tr.sputniknews.com/20210822/rus-disisleri-abdnin-yeni-yaptirimlarina-yanitimiz-sert-olacak-1048222736.html

Rus Dışişleri: ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıtımız sert olacak

Rus Dışişleri: ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıtımız sert olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın, ABD'nin yeni Rus karşıtı yaptırımlarını ortaklık temelinde ikili ilişkiler kurma konusundaki... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T04:33+0300

2021-08-22T04:33+0300

2021-08-22T04:33+0300

dünya

abd

rusya

mariya zaharova

rusya-abd ilişkileri

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ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un son yaptırımlarına yanıtın sert olacağını söyledi.Zaharova, “Joe Biden yönetiminin bu tür düşmanca eylemlerini, siyasi irade eksikliğinden ve Rus-Amerikan ilişkilerini ortaklık temelinde inşa etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.Sözcü, Washington’un Rusya’ya baskı yapmanın işe yaramayacağını bildiği halde, gerçeklerden kopuk bu tavrından vazgeçmediğini kaydetti.Moskova’nın Washington’un son yaptırımlarına yanıtının sert olacağını belirten Zaharova, “Cenevre zirvesinin ruhuna ve devlet başkanlarının vardığı anlaşmalara aykırı olarak Washington, ülkelerimizin uluslararası arenada işbirliği ve koordinasyonu artırması gereken bu zor dönemde, Rusya'ya uydurma bahanelerle yeni yaptırımlar getiriyor. Bu, ABD’nin Afganistan'daki öngörülemeyen sonuçlarla dolu en büyük dış politika başarısızlığı koşullarında yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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abd, rusya, mariya zaharova, rusya-abd ilişkileri