Rusya Dışişleri: Ukrayna’da düzenlenecek Kırım Platformu’na katılan ülkeleri not ediyoruz

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova Gazeta.ru haber sitesine açıklamalarında, bir soru karşısında, “Tabii ki Rusya (Kırım Platformu forumuna katılacak) bu ülkelerin pozisyonlarını görüp not ediyor ve bundan gereken çıkarımları yapıyor” dedi. “Kırım neyle ve nasıl yaşadığını anlamak için oraya gidilmesi gerekmektedir” diye devam eden Zaharova, “Kırım ile hiçbir ilişkisi olmayan yerlere gidip Kırım konusu mühimmiş gibi davranmanın manası yoktur” vurgusunu yaptı. Çavuşoğlu, Kırım Platformu için yarın Kiev’e gidiyor Kırım Platformu’na katılacak ülkelerden birisi de Türkiye. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun foruma katılmak adına yarın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gideceği açıklandı. Ukrayna hükümeti, düzenlediği Kırım Platformu forumunun ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri döndürülmesine yönelik uluslararası çabaların koordine edilmesi’ amacıyla düzenlendiğini söylüyor. Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna hükümeti tarafından Kiev’de düzenlenecek Kırım Platformu forumuna katılan ülkelerin pozisyonlarını not aldıklarını ve bundan gereken çıkarımları yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin de foruma katılacak ülkelerden birisi olduğu biliniyor.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova Gazeta.ru haber sitesine açıklamalarında, bir soru karşısında, “Tabii ki Rusya (Kırım Platformu forumuna katılacak) bu ülkelerin pozisyonlarını görüp not ediyor ve bundan gereken çıkarımları yapıyor” dedi.
“Kırım neyle ve nasıl yaşadığını anlamak için oraya gidilmesi gerekmektedir” diye devam eden Zaharova, “Kırım ile hiçbir ilişkisi olmayan yerlere gidip Kırım konusu mühimmiş gibi davranmanın manası yoktur” vurgusunu yaptı.
Çavuşoğlu, Kırım Platformu için yarın Kiev’e gidiyor
Ukrayna hükümeti, düzenlediği Kırım Platformu forumunun ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri döndürülmesine yönelik uluslararası çabaların koordine edilmesi’ amacıyla düzenlendiğini söylüyor.
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.