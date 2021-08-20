https://tr.sputniknews.com/20210820/kirimdan-turkiyeye-cagri-kirim-platformu-zirvesini-boykot-edin-1048184307.html

Kırım’dan Türkiye’ye çağrı: Kırım Platformu zirvesini boykot edin

Kırım’dan Türkiye’ye çağrı: Kırım Platformu zirvesini boykot edin

Kırım parlamentosu ve etnik topluluklarından temsilciler Ankara’ya Kırım Platformu gibi yarımada ile ilgili Rusya karşıtı etkinliklere katılmama çağrısında... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T11:20+0300

2021-08-20T11:20+0300

2021-08-20T11:20+0300

dünya

rusya

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türkiye

darbe

kırım

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Kırım parlamentosundan ve etnik topluluklarından temsilcilerin yazdığı ve bir kopyası Sputnik’e ulaşan çağrı metninde, “Halklarımız arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinden, Rusya ile Türkiye liderlerinin dayanışması ve karşılıklı saygı ilkelerinden yola çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine ülkenin Kırım ile ilgili Rusya karşıtı etkinliklere katılmaması çağrısı yapıyoruz. Kırım’ın Rusya ile Türkiye arasında dostluk ve işbirliği köprüsü olması gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.Kırımlı temsilciler, Rusya’nın düşmanlarının 23 Ağustos’ta Kiev’deki ‘cadı ayininde’ toplanarak Rusya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği üzerinde şüphe yaratmaya çalıştığını belirtti.‘Rusya darbe girişimi gerçekleştiğinde Türkiye’yi desteklemişti’“Kırım’ın Rusya Anayasası ile sabit statüsüne el uzatıyorlar. Bu sırada da ulusal birlik konusuna büyük önem veren Türkiye’nin desteği alınmaya çalışılıyor” ifadelerine yer verilen mektupta, Rusya’nın 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında tutarlı ve ilkeli bir tavır sergilediği ve Türkiye’ye desteğini sunduğu kaydedildi.Mektup Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Toplum Odası Başkanı Aleksandr Formançuk ile Kırım-Tatar, Rus, Ukrayna, Belarus, Alman, Yunan, Yahudi, Bulgar ulusal-kültürel ve toplumsal kuruluşları liderleri ve temsilcileri tarafından imzalandı.Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.

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rusya, ukrayna, türkiye, darbe, kırım