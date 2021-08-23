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https://tr.sputniknews.com/20210823/akaryakit-istasyonlarinda-fiyat-oyunu-tabelada-684-pompada-736-tl-1048242745.html
Akaryakıt istasyonlarında fiyat oyunu: Tabelada 6.84, pompada 7.36 TL
Akaryakıt istasyonlarında fiyat oyunu: Tabelada 6.84, pompada 7.36 TL
Tabela oyunlarıyla sürücüleri istasyonlarına çeken akaryakıtçılar en ucuz fiyatı gösterip en pahalı fiyattan motorin satıyorlar. Çoğu sürücü kandırıldığını... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T09:00+0300
2021-08-23T08:59+0300
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benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
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‘Euro Dizel 6.84’ ilanına inanıp istasyona giren vatandaşa 7.36 liradan motorin satıyorlar. Oyunu fark edip itiraz edenlere, “6.84’lük fiyat 100 litre ve üzeri için” savunmasını yapıyorlar. Başkent Ankara başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan tabela hileli akaryakıt soygununu gözler önüne serdi. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, akaryakıtçılar en çok ‘hileli afiş' yöntemiyle müşteri avlamaya çalışıyor. Bu yöntemde piyasanın 30 ile 40 kuruş altındaki bir fiyat bez afişe büyük puntolarla yazılıyor. Ancak fiyatın hemen üzerine ya da altına daha küçük puntolarla ‘100 litre ve üzeri alımlarda' ya da ‘1.000 TL üzerine' ifadeleri ekleniyor. Ucuz motorin fiyatı büyük puntolarla, uyarı ifadeleri ise daha küçük puntolarla yazıldığı için fiyata odaklanan müşteriler pompalara yanaşıp depoyu dolduruyor. Ancak pompadan indirimli fiyat yerine 30-40 kuruş daha yüksek olan normal fiyatla motorin veriliyor. 100 litrelik depo yok Tabela ile pompa fiyatı arasındaki farkı anlayan sürücülere, “İndirimli fiyat 100 litre motorin alımlarında geçerli. Tabelayı iyi okumamışsınız” deniliyor. Oysa otomobillerin deposu en fazla 50-60 litre akaryakıt alıyor. 'O tabelalar sözde kamyoncular için'Konu hakkında bilgi veren bir akaryakıt istasyonu çalışanı, “O tabelalar sözde kamyoncular için. Ancak ucuz fiyat algısıyla istasyona kamyondan çok otomobil geliyor. İndirimli fiyattan motorin aldığını zanneden yüzlerce müşterinin deposunu dolduruyoruz. Çok az sürücü pompada fiyat karşılaştırması yapıp durumu fark ediyor. Kandırıldıkları için tepki gösterenlere, o ilanların kamyon ve otobüsler için olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.
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benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları

Akaryakıt istasyonlarında fiyat oyunu: Tabelada 6.84, pompada 7.36 TL

09:00 23.08.2021
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Tabela oyunlarıyla sürücüleri istasyonlarına çeken akaryakıtçılar en ucuz fiyatı gösterip en pahalı fiyattan motorin satıyorlar. Çoğu sürücü kandırıldığını dahi anlamadan deposunu pahalı akaryakıtla dolduruyor.
‘Euro Dizel 6.84’ ilanına inanıp istasyona giren vatandaşa 7.36 liradan motorin satıyorlar. Oyunu fark edip itiraz edenlere, “6.84’lük fiyat 100 litre ve üzeri için” savunmasını yapıyorlar.
Başkent Ankara başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan tabela hileli akaryakıt soygununu gözler önüne serdi.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, akaryakıtçılar en çok ‘hileli afiş' yöntemiyle müşteri avlamaya çalışıyor. Bu yöntemde piyasanın 30 ile 40 kuruş altındaki bir fiyat bez afişe büyük puntolarla yazılıyor. Ancak fiyatın hemen üzerine ya da altına daha küçük puntolarla ‘100 litre ve üzeri alımlarda' ya da ‘1.000 TL üzerine' ifadeleri ekleniyor. Ucuz motorin fiyatı büyük puntolarla, uyarı ifadeleri ise daha küçük puntolarla yazıldığı için fiyata odaklanan müşteriler pompalara yanaşıp depoyu dolduruyor. Ancak pompadan indirimli fiyat yerine 30-40 kuruş daha yüksek olan normal fiyatla motorin veriliyor.
100 litrelik depo yok Tabela ile pompa fiyatı arasındaki farkı anlayan sürücülere, “İndirimli fiyat 100 litre motorin alımlarında geçerli. Tabelayı iyi okumamışsınız” deniliyor. Oysa otomobillerin deposu en fazla 50-60 litre akaryakıt alıyor.

'O tabelalar sözde kamyoncular için'

Konu hakkında bilgi veren bir akaryakıt istasyonu çalışanı, “O tabelalar sözde kamyoncular için. Ancak ucuz fiyat algısıyla istasyona kamyondan çok otomobil geliyor. İndirimli fiyattan motorin aldığını zanneden yüzlerce müşterinin deposunu dolduruyoruz. Çok az sürücü pompada fiyat karşılaştırması yapıp durumu fark ediyor. Kandırıldıkları için tepki gösterenlere, o ilanların kamyon ve otobüsler için olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.
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