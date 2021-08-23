Almanya Dışişleri Bakanı: Kabil Havalimanı'nı açık tutmak için ABD Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Kabil Havalimanı'nı açık tutmak için ABD Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz Kabil Havalimanı 31 Ağustos sonrası güvenlik garanti edildiği takdirde açık tutulacak" açıklamasında bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kabil Havalimanı'na yönelik açıklamada bulundu. Maas "ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nı nasıl işler şekilde tutulacağını görüşüyoruz" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Kabil Havalimanı'nı açık tutmak için ABD Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz Kabil Havalimanı 31 Ağustos sonrası güvenlik garanti edildiği takdirde açık tutulacak" açıklamasında bulundu.