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https://tr.sputniknews.com/20210823/ersin-tatar-ben-yillardir-kibris-cumhuriyeti-pasaportunu-kullanmadim-karar-beni-baglamiyor-1048263782.html
Ersin Tatar’dan ‘pasaport’ yorumu: Yıllardır kullanmadım, karar beni bağlamıyor
Ersin Tatar’dan ‘pasaport’ yorumu: Yıllardır kullanmadım, karar beni bağlamıyor
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Bakanlar Kurulu tarafından 14 Kıbrıslı Türk siyasi ismin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T19:59+0300
2021-08-23T20:20+0300
dünya
kktc
kuzey kıbrıs
cumhurbaşkanı
pasaport
kınama
iptal
ersin tatar
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Bakanlar Kurulu'nun, Maraş’a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu’nda bulunan siyasi isimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararına ilişkin, “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullandı.Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’a verdiği demeçte, Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı Kıbrıslı Türk siyasilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını yenilememe kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tatar, “Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çekerek, ‘Pasaportları iptal ederiz’ şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum” dedi.“Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Çeşitli karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır” ifadelerini kullanan Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu pasaportun anlaşmadan dolayı doğan haktan alındığını hatırlattı ve bu hakka saygı duyulmasını talep etti.Tatar, Bir bakıma karşı tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal ettiğini, bugün bir Helen, bir Rum Cumhuriyeti olarak muamele gördüğünü belirterek, “Biz bir takım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi. Ancak, söylediklerinizi, eylemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim tavrı dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek bir davranıştır” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210727/kuzey-kibristan-abye-kapali-maras-tepkisi-1045072384.html
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kktc, kuzey kıbrıs, cumhurbaşkanı, pasaport, kınama, iptal, ersin tatar

Ersin Tatar’dan ‘pasaport’ yorumu: Yıllardır kullanmadım, karar beni bağlamıyor

19:59 23.08.2021 (güncellendi: 20:20 23.08.2021)
© AAErsin Tatar
Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Bakanlar Kurulu tarafından 14 Kıbrıslı Türk siyasi ismin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da yenilenmemesi yönünde karar üretmesinin ardından açıklama yaparak, "Ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir” dedi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Bakanlar Kurulu'nun, Maraş’a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu’nda bulunan siyasi isimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararına ilişkin, “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’a verdiği demeçte, Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı Kıbrıslı Türk siyasilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını yenilememe kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tatar, “Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çekerek, ‘Pasaportları iptal ederiz’ şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum” dedi.
“Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Çeşitli karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır” ifadelerini kullanan Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu pasaportun anlaşmadan dolayı doğan haktan alındığını hatırlattı ve bu hakka saygı duyulmasını talep etti.
KKTC - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
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Tatar, Bir bakıma karşı tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal ettiğini, bugün bir Helen, bir Rum Cumhuriyeti olarak muamele gördüğünü belirterek, “Biz bir takım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi. Ancak, söylediklerinizi, eylemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim tavrı dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek bir davranıştır” açıklamasında bulundu.
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