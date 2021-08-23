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Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası
Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da uğradığı zararların tazmini için ilk adımı attıklarını duyurdu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T10:45+0300
2021-08-23T10:51+0300
türkiye
fenerbahçe
mahkeme
dava
3 temmuz
3 temmuz şike operasyonu
fenerbahçe spor kulübü
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Fenerbahçe, 3 Temmuz'da yaşanan olaylar nedeniyle TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını açıkladı.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:'Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru'Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe’nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz’da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar Kulübü’ne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, Kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe’nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk Yargısı’na olan güvenimiz de sonsuzdur! Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz. Milyonların arkasında dimdik durduğu Fenerbahçe için ŞİMDİ #HesapVakti!"
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fenerbahçe, mahkeme, dava, 3 temmuz, 3 temmuz şike operasyonu, fenerbahçe spor kulübü

Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası

10:45 23.08.2021 (güncellendi: 10:51 23.08.2021)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da uğradığı zararların tazmini için ilk adımı attıklarını duyurdu.
Fenerbahçe, 3 Temmuz'da yaşanan olaylar nedeniyle TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Tüm kamuoyu tarafından bilindiği üzere “2010 – 2011 SEZONU TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NİN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE’DİR. Fenerbahçe’nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibariyle elde ettiği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir. Bu kumpası gerçekleştirenlerin, hak, hukuk ve adalet amacından uzak birer FETÖ üyesi oldukları; süreç boyunca tüm yargılamalar neticesinde alenen ortaya çıkmıştır. Kumpasın başladığı 3 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Fenerbahçe Başkanı, yönetimi ve taraftarlarının dik duruşu ile başlayan; Adalete Fener Yak kampanyası ile ortaya konan adalet arayışı neticesinde yapılan yeniden yargılamada tüm Fenerbahçeli yöneticilerin beraatlerine karar verilmiştir. Ayrıca, Fenerbahçe’ye 3 Temmuz Kumpasını kuranlar yargılandıkları Kumpas Davası’nda ağır cezalara çarptırılmışlardır. Tüm bu gerçekler ve haksızlıklar gün yüzüne çıkmasına rağmen Fenerbahçe’nin 3 Temmuz Kumpası sebebiyle doğan maddi ve manevi zararları hiçbir şekilde tazmin edilmemiştir.

'Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe’nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.
Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz’da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar Kulübü’ne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, Kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe’nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk Yargısı’na olan güvenimiz de sonsuzdur! Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz. Milyonların arkasında dimdik durduğu Fenerbahçe için ŞİMDİ #HesapVakti!"
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