https://tr.sputniknews.com/20210823/fenerbahce-kulubunden-tffye-250-milyon-liralik-tazminat-davasi-1048245221.html

Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası

Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da uğradığı zararların tazmini için ilk adımı attıklarını duyurdu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T10:45+0300

2021-08-23T10:45+0300

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türkiye

fenerbahçe

mahkeme

dava

3 temmuz

3 temmuz şike operasyonu

fenerbahçe spor kulübü

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Fenerbahçe, 3 Temmuz'da yaşanan olaylar nedeniyle TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını açıkladı.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:'Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru'Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe’nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz’da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar Kulübü’ne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, Kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe’nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk Yargısı’na olan güvenimiz de sonsuzdur! Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz. Milyonların arkasında dimdik durduğu Fenerbahçe için ŞİMDİ #HesapVakti!"

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fenerbahçe, mahkeme, dava, 3 temmuz, 3 temmuz şike operasyonu, fenerbahçe spor kulübü