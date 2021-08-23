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Fenerbahçe'den Mesut Özil kararı
Fenerbahçe'den Mesut Özil kararı
Fenerbahçe'de Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin Antalyaspor'la karşılaşacağı maçın ilk 11'inde yer almadı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T06:32+0300
2021-08-23T06:31+0300
türkiye
mesut özil
fenerbahçe
vitor pereira
antalyaspor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'de sezonun 2. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi kadroda değişikliklere gitti. Pereira, yeni transfer Kim Min-jae ve HJK Helsinki maçında attığı golle dikkat çeken genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'ya 11'de yer verirken, Mesut Özil'i yedek soyundurdu. NTV Spor'un haberine göre Portekizli teknik direktör, Özil'in ilk 11'de yer almamasıyla ilgili, "Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk" dedi.
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mesut özil, fenerbahçe, vitor pereira, antalyaspor

Fenerbahçe'den Mesut Özil kararı

06:32 23.08.2021
© DHAMesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© DHA
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Fenerbahçe'de Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin Antalyaspor'la karşılaşacağı maçın ilk 11'inde yer almadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'de sezonun 2. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi kadroda değişikliklere gitti.
Pereira, yeni transfer Kim Min-jae ve HJK Helsinki maçında attığı golle dikkat çeken genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'ya 11'de yer verirken, Mesut Özil'i yedek soyundurdu.
NTV Spor'un haberine göre Portekizli teknik direktör, Özil'in ilk 11'de yer almamasıyla ilgili, "Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk" dedi.
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