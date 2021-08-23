https://tr.sputniknews.com/20210823/fenerbahceden-mesut-ozil-karari-1048241494.html

Fenerbahçe'den Mesut Özil kararı

Fenerbahçe'den Mesut Özil kararı

Fenerbahçe'de Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin Antalyaspor'la karşılaşacağı maçın ilk 11'inde yer almadı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T06:32+0300

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türkiye

mesut özil

fenerbahçe

vitor pereira

antalyaspor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'de sezonun 2. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi kadroda değişikliklere gitti. Pereira, yeni transfer Kim Min-jae ve HJK Helsinki maçında attığı golle dikkat çeken genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'ya 11'de yer verirken, Mesut Özil'i yedek soyundurdu. NTV Spor'un haberine göre Portekizli teknik direktör, Özil'in ilk 11'de yer almamasıyla ilgili, "Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk" dedi.

türkiye

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mesut özil, fenerbahçe, vitor pereira, antalyaspor