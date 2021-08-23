https://tr.sputniknews.com/20210823/istanbulda-siber-dolandiricilara-operasyon-20-gozalti-1048243210.html

İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı

İstanbul polisi şafak vakti 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yatırım dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T09:25+0300

2021-08-23T09:25+0300

2021-08-23T09:25+0300

türkiye

istanbul

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suç

siber

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Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, bazı kişilerin Forex piyasasında yatırım dolandırıcılığı yaptığı konusunda yapılan ihbar üzerine, teknik ve fiziki takip sonucu 22 lokasyon tespit etti.Belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlara bir polis helikopteri de havadan destek verdi.Operasyon öncesinde ise şüphelilerin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer devreye alındı.Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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istanbul, operasyon, suç, siber