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İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı
İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı
İstanbul polisi şafak vakti 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yatırım dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T09:25+0300
2021-08-23T09:25+0300
türkiye
istanbul
operasyon
suç
siber
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Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, bazı kişilerin Forex piyasasında yatırım dolandırıcılığı yaptığı konusunda yapılan ihbar üzerine, teknik ve fiziki takip sonucu 22 lokasyon tespit etti.Belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlara bir polis helikopteri de havadan destek verdi.Operasyon öncesinde ise şüphelilerin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer devreye alındı.Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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istanbul, operasyon, suç, siber

İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı

09:25 23.08.2021
© İHAİstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı
İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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İstanbul polisi şafak vakti 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yatırım dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, bazı kişilerin Forex piyasasında yatırım dolandırıcılığı yaptığı konusunda yapılan ihbar üzerine, teknik ve fiziki takip sonucu 22 lokasyon tespit etti.
Belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlara bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
Operasyon öncesinde ise şüphelilerin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer devreye alındı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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