https://tr.sputniknews.com/20210823/kirsehirdeki-kadin-cinayetinin-ayrintilari-ortaya-cikti-kuma-teklifini-reddettigi-icin-oldurmus-1048240123.html

Kırşehir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Kuma teklifini reddettiği için öldürmüş

Kırşehir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Kuma teklifini reddettiği için öldürmüş

Kırşehir'de önceki gün Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T05:05+0300

2021-08-23T05:05+0300

2021-08-23T05:06+0300

türkiye

kırşehir

kadın cinayeti

tutuklama

kuma

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Kırşehir'de Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli olan B.M.A.'nın, genç kadını kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı.Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Müftülük Caddesinde meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu erkek B.M.A. uzun süre Afganlı Zekiye Hossini ile evlenmek istedi. Zekiye Hossini, B.M.A'nın kuma teklifini reddetti. B.M.A. dün genç kadının yaşadığı binanın önüne gelerek, kendisiyle yeniden konuşmak istediğini söyledi. Zekiye Hossini, binanın önüne gelen B.M.A'nın kuma teklifini yeniden reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Hossini'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısını yakalayarak, gözaltına aldı. B.M.A.'nın emniyetteki ifadesinde Hossini'yi kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210822/kirsehirde-kadin-cinayeti-afgan-kadin-bicaklanarak-olduruldu-1048222870.html

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kırşehir, kadın cinayeti, tutuklama, kuma