Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kirsehirdeki-kadin-cinayetinin-ayrintilari-ortaya-cikti-kuma-teklifini-reddettigi-icin-oldurmus-1048240123.html
Kırşehir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Kuma teklifini reddettiği için öldürmüş
Kırşehir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Kuma teklifini reddettiği için öldürmüş
Kırşehir'de önceki gün Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T05:05+0300
2021-08-23T05:06+0300
türkiye
kırşehir
kadın cinayeti
tutuklama
kuma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048240098_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_0f5dbf011cb5bbed56c216d8aff00ffb.png
Kırşehir'de Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli olan B.M.A.'nın, genç kadını kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı.Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Müftülük Caddesinde meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu erkek B.M.A. uzun süre Afganlı Zekiye Hossini ile evlenmek istedi. Zekiye Hossini, B.M.A'nın kuma teklifini reddetti. B.M.A. dün genç kadının yaşadığı binanın önüne gelerek, kendisiyle yeniden konuşmak istediğini söyledi. Zekiye Hossini, binanın önüne gelen B.M.A'nın kuma teklifini yeniden reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Hossini'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısını yakalayarak, gözaltına aldı. B.M.A.'nın emniyetteki ifadesinde Hossini'yi kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210822/kirsehirde-kadin-cinayeti-afgan-kadin-bicaklanarak-olduruldu-1048222870.html
türkiye
kırşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048240098_105:0:1046:706_1920x0_80_0_0_09c6499db9425406e31f1cb47a5540ce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırşehir, kadın cinayeti, tutuklama, kuma

Kırşehir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Kuma teklifini reddettiği için öldürmüş

05:05 23.08.2021 (güncellendi: 05:06 23.08.2021)
© DHAKırşehir'de önceki gün Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırşehir'de önceki gün Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© DHA
Abone ol
Kırşehir'de önceki gün Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'de Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli olan B.M.A.'nın, genç kadını kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı.
Kırşehir'de Afganistan uyruklu Z.H. (30) isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Afganistanlı erkek B.M.A. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
TÜRKİYE
Kırşehir'de kadın cinayeti: Afgan kadın, bıçaklanarak öldürüldü
Dün, 05:15
Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Müftülük Caddesinde meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu erkek B.M.A. uzun süre Afganlı Zekiye Hossini ile evlenmek istedi. Zekiye Hossini, B.M.A'nın kuma teklifini reddetti.
B.M.A. dün genç kadının yaşadığı binanın önüne gelerek, kendisiyle yeniden konuşmak istediğini söyledi. Zekiye Hossini, binanın önüne gelen B.M.A'nın kuma teklifini yeniden reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Hossini'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısını yakalayarak, gözaltına aldı. B.M.A.'nın emniyetteki ifadesinde Hossini'yi kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:15İstanbul'da kamp alanında çıkan yangın söndürüldü
06:07Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi
06:01Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım
05:55Arda Güler 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu oldu
05:52Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapattı
05:49Rus Dışişleri: Kırım Platformu, uluslararası hukuki gerçekliği etkilemeyecek siyasi bir performans
05:34Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni, İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü
05:18Rus Dışişleri: Ukrayna'daki durumu Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde ele almak anlamsız
05:05Kırşehir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Kuma teklifini reddettiği için öldürmüş
04:53Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontaskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor
04:26Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri verebiliriz
04:04'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler
03:51Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
03:31'NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi ‘Rus tehdidinin’ daha da şişirilmesine yol açabilir'
03:16Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu
03:04Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
02:44Eğirdir Gölü'nde çekilme 50 metreyi aştı
01:51Birleşik Arap Emirlikleri, kara para ile mücadele için özel mahkeme kurdu
01:34Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
01:27Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi