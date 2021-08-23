Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210823/manavgatta-jandarmanin-yakaladigi-yangin-suphelisi-hastanede-oldu-1048257738.html
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede öldü
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:35+0300
2021-08-23T16:35+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
antalya
yangın
orman yangını
manavgat
şüpheli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048257489_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4d154f8b4214494f12ad50b42b384e20.jpg
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangınını çıkardığı belirtilen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177’yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80’ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü ifade edildi.Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başlamıştı.Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.
antalya
manavgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048257489_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ef3088b5ab2203254b32f146314d623a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, yangın, orman yangını, manavgat, şüpheli

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede öldü

16:35 23.08.2021
© İHAAntalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
Abone ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan Hüseyin G., 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangınını çıkardığı belirtilen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi.
Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177’yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.
Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80’ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü ifade edildi.
Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başlamıştı.
Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.
802002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:16Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık
17:08Yalova’daki Kafkas Dans ve Müzik Festivali başarıyla gerçekleştirildi
17:08Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı Haziran'dan beri ilk kez 20 binin altında
17:06Taliban uzatmayı reddetmişti: Almanya, '31 Ağustos mühletinin ötesinde tahliye çabasındayız' dedi
17:01Taliban, merkez bankası başkanı atadı
16:58İl Sağlık Müdürü Kalkan: Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar
16:55Fitch: Orman yangınları belediye harcamalarını 35-100 milyon TL artırabilir
16:47FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
16:372015 MotoGP dünya şampiyonu, üvey kız kardeşiyle evlendi
16:35YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusu
16:35Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede öldü
16:34Bahçeli'den Sakarya Meydan Zaferi mesajı: Türk milleti bağımsızlığının bedelini ağır şekilde ödedi
16:19İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz
16:11Angelina Jolie’den ‘Afganistan’ yorumu: Bir Amerikalı olarak utanıyorum
16:10Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae: 'Canavar' denmesini seviyorum, lakabımı sürdüreceğim
16:08İsveç'in antrenörü, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımından övgüyle bahsetti
16:04Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı
15:59İsrail'de üzerine palmiye ağacı düşen kadın feci şekilde hayatını kaybetti
15:53Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
15:51Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı