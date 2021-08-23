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Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylülde eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz"... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T12:31+0300
2021-08-23T12:31+0300
2021-08-23T12:30+0300
türkiye
yüz yüze eğitim
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MIA „Rosiya Segodnya“
yüz yüze eğitim
Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylülde eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.