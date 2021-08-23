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Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış
Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış
Kongre binası önündeki parti afişleri ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürerek, İzmir Büyükşehir Belediye... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T00:14+0300
2021-08-23T00:53+0300
politika
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Memleket Partisi'nin İzmir İl Örgütü 1. Olağan Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'i eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Soyer Twitter'dan yanıt verdi.Tunç Soyer açıklamasında şunları ifade etti:'Ayıbına kılıf uydurma'Muharrem İnce Soyer'in yanıtı sonrası Twitter üzerinden "Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Sen afiş toplatmayı AKP’den mi öğrendin? Seçilmiş Belediye Başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez! Memleket Partisi’nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var" yanıtını verdi.İzmir Büyükşehir Belesiye Başkanı Soyer iseTwitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama Adam kızmış” ifadelerini kullandı.Muharrem İnce, kongre binasının önünde partisinin afiş ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'e "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?" demişti.
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izmir, muharrem ince, tunç soyer, twitter

Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış

00:14 23.08.2021 (güncellendi: 00:53 23.08.2021)
© İHATunç Soyer
Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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Kongre binası önündeki parti afişleri ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce'ye, Soyer'dan yanıt geldi. Soyer "Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir" dedi.
Memleket Partisi'nin İzmir İl Örgütü 1. Olağan Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'i eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Soyer Twitter'dan yanıt verdi.
Tunç Soyer açıklamasında şunları ifade etti:
"Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir.
Kongrenizi düzenlediğiniz salonu da belediyemiz tahsis etti, kamu yapıları dışında afişlerinizin asılmasına da belediyemiz izin verdi. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu."

'Ayıbına kılıf uydurma'

Muharrem İnce Soyer'in yanıtı sonrası Twitter üzerinden "Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Sen afiş toplatmayı AKP’den mi öğrendin? Seçilmiş Belediye Başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez! Memleket Partisi’nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var" yanıtını verdi.
İzmir Büyükşehir Belesiye Başkanı Soyer iseTwitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama Adam kızmış” ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, kongre binasının önünde partisinin afiş ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'e "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?" demişti.
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