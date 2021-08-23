https://tr.sputniknews.com/20210823/muharrem-inceye-tunc-soyerden-yanit-1048237726.html

Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış

Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış

Kongre binası önündeki parti afişleri ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürerek, İzmir Büyükşehir Belediye... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T00:14+0300

2021-08-23T00:14+0300

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politika

izmir

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Memleket Partisi'nin İzmir İl Örgütü 1. Olağan Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'i eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Soyer Twitter'dan yanıt verdi.Tunç Soyer açıklamasında şunları ifade etti:'Ayıbına kılıf uydurma'Muharrem İnce Soyer'in yanıtı sonrası Twitter üzerinden "Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Sen afiş toplatmayı AKP’den mi öğrendin? Seçilmiş Belediye Başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez! Memleket Partisi’nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var" yanıtını verdi.İzmir Büyükşehir Belesiye Başkanı Soyer iseTwitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama Adam kızmış” ifadelerini kullandı.Muharrem İnce, kongre binasının önünde partisinin afiş ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'e "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?" demişti.

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