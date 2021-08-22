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Muharrem İnce'den, Tunç Soyer’e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun
Muharrem İnce'den, Tunç Soyer’e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun
İzmir’de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T19:35+0300
2021-08-22T19:44+0300
politika
muharrem ince
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki 1. Olağan İzmir İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan ve partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, şunları kaydetti:
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Muharrem İnce'den, Tunç Soyer’e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun

19:35 22.08.2021 (güncellendi: 19:44 22.08.2021)
© Fotoğraf : Memleket Partisi Memleket Partisi - Muharrem İnce
Memleket Partisi - Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© Fotoğraf : Memleket Partisi
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İzmir’de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki 1. Olağan İzmir İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan ve partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun? Bak başkan bu afişler diğer partilerinkine benzemez. Memleket Partisi’nin afişleri farklı onlarda belediye rantı yok. Hazine parası yok. Gönüllülerin parası var. Bu parayı senden alırım."

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