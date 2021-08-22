Muharrem İnce'den, Tunç Soyer’e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun

"Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun? Bak başkan bu afişler diğer partilerinkine benzemez. Memleket Partisi’nin afişleri farklı onlarda belediye rantı yok. Hazine parası yok. Gönüllülerin parası var. Bu parayı senden alırım."