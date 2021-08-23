https://tr.sputniknews.com/20210823/rusyanin-kabil-buyukelcisi-kabil-havaalaninda-yasanan-buyuk-karisikliktan-abdliler-sorumlu-1048239325.html
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Jirnov, Kabil'deki Rus büyükelçiliğine Rus vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 kişinin yardım talebiyle başvurduğunu belirtti. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T03:16+0300
2021-08-23T03:16+0300
2021-08-23T03:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
abd
afganistan
dmitriy jirnov
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Kabil havaalanındaki karışıklıktan dolayı ülkeden ayrılamayan yaklaşık 400 kişinin yardım talebiyle Rus büyükelçiliğine başvurduğunu, bunların Rus vatandaşlığına sahip Afganlar olduğunu söyledi.Jirnov, Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’lilerin sorumlu olduğunu kaydetti.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Jirnov, “Bir çözüm yolu gözükmüyor, bu nedenle insanlar endişeli, Rus vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 kişi bizden yardım talebinde bulundu. Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu” dedi.Daha önce Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği, Afgan asıllı Rus vatandaşları ve eski Sovyet ülkeleri vatandaşlarının Afganistan’dan ayrılabilmeleri için gerekli her türlü yardımın yapılacağını duyurmuştu.
rusya
abd
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, afganistan, dmitriy jirnov, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Jirnov, Kabil'deki Rus büyükelçiliğine Rus vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 kişinin yardım talebiyle başvurduğunu belirtti.
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Kabil havaalanındaki karışıklıktan dolayı ülkeden ayrılamayan yaklaşık 400 kişinin yardım talebiyle Rus büyükelçiliğine başvurduğunu, bunların Rus vatandaşlığına sahip Afganlar olduğunu söyledi.
Jirnov, Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’lilerin sorumlu olduğunu kaydetti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Jirnov, “Bir çözüm yolu gözükmüyor, bu nedenle insanlar endişeli, Rus vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 kişi bizden yardım talebinde bulundu. Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu” dedi.
Daha önce Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği, Afgan asıllı Rus vatandaşları ve eski Sovyet ülkeleri vatandaşlarının Afganistan’dan ayrılabilmeleri için gerekli her türlü yardımın yapılacağını duyurmuştu.