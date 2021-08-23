Şahan Gökbakar’a Bakan Koca’dan yanıt

"Neden, doğru bulunup alınan bir kararı her yerde uygulamıyoruz? Anneler babalar ve çocuklarımız neden turistler gibi kendimizi güvende hissedemiyoruz? Turizmde herkesi aşılayıp, eğitimde aşılamamak? Ayrıca çocuğunu okula yollayan veliler de aşılanmalı degil mi? Nezaketle soruyor, mantıklı bir cevap rica ediyorum."