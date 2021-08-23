Şahan Gökbakar’a Bakan Koca’dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turizmde herkesi aşılayıp, eğitimde aşılamamak. Ayrıca çocuğunu okula yollayan veliler de aşılanmalı degil mi? Nezaketle soruyor, mantıklı bir cevap rica ediyorum" diyen Şahan Gökbakar'a şu ifadelerle yanıt verdi:Şahan Gökbakar bir kaç gün önce Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketlediği Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:
Sağlık Bakanı Koca, oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşı konusunda yaptığı açıklamaya sosyal medyadan yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turizmde herkesi aşılayıp, eğitimde aşılamamak. Ayrıca çocuğunu okula yollayan veliler de aşılanmalı degil mi? Nezaketle soruyor, mantıklı bir cevap rica ediyorum" diyen Şahan Gökbakar'a şu ifadelerle yanıt verdi:
"Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz."
Şahan Gökbakar bir kaç gün önce Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketlediği Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:
"Neden, doğru bulunup alınan bir kararı her yerde uygulamıyoruz? Anneler babalar ve çocuklarımız neden turistler gibi kendimizi güvende hissedemiyoruz? Turizmde herkesi aşılayıp, eğitimde aşılamamak? Ayrıca çocuğunu okula yollayan veliler de aşılanmalı degil mi? Nezaketle soruyor, mantıklı bir cevap rica ediyorum."