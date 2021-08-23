https://tr.sputniknews.com/20210823/sel-felaketinin-tahribati-uydudan-goruntulendi-dere-yatagi-300-350-metrelere-kadar-yayildi-1048255227.html

Sel felaketinin tahribatı uydudan görüntülendi: ‘Dere yatağı 300-350 metrelere kadar yayıldı’

Sel felaketinin tahribatı uydudan görüntülendi: ‘Dere yatağı 300-350 metrelere kadar yayıldı’

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:38+0300

2021-08-23T15:38+0300

2021-08-23T15:38+0300

yaşam

çevre

türkiye

sel

itü

bozkurt

görüntüleme

uydu

istanbul teknik üniversitesi (itü) uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)

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Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribatı uzaydan görüntüledi. İncelemelerde sel öncesi ile sonrasının görüntüleri karşılaştırıldı.‘En çok zarar Bozkurt ve Abana bölgelerinde oluştu’UHUZAM olarak sel bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi , olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir çalışma yaptık. Görüntülerde sel felaketinin etkileri çok açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz'in farklı bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana bölgelerinde can kayıplarına ve hasarlar oluştu" dedi.‘1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı’Prof. Dr. Yanalak, "Özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana bölgesine 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı. Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şekilde görmekteyiz" diye konuştu.‘30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı’Uydu görüntülerinde köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu belirten Prof. Dr. Yanalak, "Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı. Yine burada birçok yıkılmış binalar ve köprüleri tespit ettik. Onun dışında yine belirgin bir şekilde yeşil alan ve futbol sahası gibi alanların tamamen kaybolduğunu ve sel altında kaldığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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çevre, türkiye, sel, itü, bozkurt, görüntüleme, uydu, istanbul teknik üniversitesi (itü) uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)