https://tr.sputniknews.com/20210823/selvi-cok-tehlikeli-bir-kutuplasmanin-icine-girdik-nefret-dili-kutuplasmayi-korukluyor-1048253986.html

Selvi: Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik, nefret dili kutuplaşmayı körüklüyor

Selvi: Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik, nefret dili kutuplaşmayı körüklüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de kutuplaşma ve gerginliğin arttığını belirtti ve "Bu tuzağa düşmemek, bu oyunları boşa çıkarmak ve bu tür... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:12+0300

2021-08-23T15:12+0300

2021-08-23T15:12+0300

politika

abdülkadir selvi

gazete

hürriyet

iyi parti

buğra kavuncu

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıya dikkat çekerek şu sözleri ifade etti: 'Kaos ortamı sonrası demokratik rejim tehlikeye girdi''Kaos ortamının yeniden yaratılmak istendiğine' dikkat çeken Selvi, "Bunlar hayra alamet şeyler değil. Biz geçmişte bu filmi çok gördük. Ama filmin sonu bizim açımızdan hep felaket oldu. Bir süredir eski kaos ortamının yeniden yaratılmak istendiğini görüyorum. Bu tür ortamlar her zaman gayri nizami yapılara bekledikleri fırsatı verir. Bu tür iklimlerden her zaman uluslararası istihbarat servisleriyle onların içimizdeki aparatları yararlanır. Geçmişte hep böyle oldu. Şimdi de göz göre göre bir istikamete doğru savrulmak isteniyoruz. Kutuplaşma ve gerginlikleri siyasi saldırılar hatta suikastlar takip etti. Bu süreçlerin sonunda demokratik rejim tehlikeye girdi. Ağır bedeller ödedik, gençlerimizi, geleceğimizi kaybettik. Gerilim ortamını körükleyenlerin bir siyasi hedefi olduğunu gördük. Kutuplaşmayı kaosa çevirip, organize yapıları sahaya sürüp, kardeşi kardeşe kırdırıp, tehlikeli bir oyun oynadılar. Benim kaygım ondan. Belli ki eski oyunlar yeniden sahnelenmek isteniyor. Bu tuzağa düşmemek, bu oyunları boşa çıkarmak gerekiyor. Bu tür zamanlarda sağduyulu olmak gerekiyor. Kutuplaşmanın körüklendiği dönemlerde kucaklayıcı olmak gerekir" dedi.

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abdülkadir selvi, gazete, hürriyet, iyi parti, buğra kavuncu