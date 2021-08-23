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Selvi: Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik, nefret dili kutuplaşmayı körüklüyor
Selvi: Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik, nefret dili kutuplaşmayı körüklüyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de kutuplaşma ve gerginliğin arttığını belirtti ve "Bu tuzağa düşmemek, bu oyunları boşa çıkarmak ve bu tür... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T15:12+0300
2021-08-23T15:12+0300
politika
abdülkadir selvi
gazete
hürriyet
iyi parti
buğra kavuncu
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıya dikkat çekerek şu sözleri ifade etti: 'Kaos ortamı sonrası demokratik rejim tehlikeye girdi''Kaos ortamının yeniden yaratılmak istendiğine' dikkat çeken Selvi, "Bunlar hayra alamet şeyler değil. Biz geçmişte bu filmi çok gördük. Ama filmin sonu bizim açımızdan hep felaket oldu. Bir süredir eski kaos ortamının yeniden yaratılmak istendiğini görüyorum. Bu tür ortamlar her zaman gayri nizami yapılara bekledikleri fırsatı verir. Bu tür iklimlerden her zaman uluslararası istihbarat servisleriyle onların içimizdeki aparatları yararlanır. Geçmişte hep böyle oldu. Şimdi de göz göre göre bir istikamete doğru savrulmak isteniyoruz. Kutuplaşma ve gerginlikleri siyasi saldırılar hatta suikastlar takip etti. Bu süreçlerin sonunda demokratik rejim tehlikeye girdi. Ağır bedeller ödedik, gençlerimizi, geleceğimizi kaybettik. Gerilim ortamını körükleyenlerin bir siyasi hedefi olduğunu gördük. Kutuplaşmayı kaosa çevirip, organize yapıları sahaya sürüp, kardeşi kardeşe kırdırıp, tehlikeli bir oyun oynadılar. Benim kaygım ondan. Belli ki eski oyunlar yeniden sahnelenmek isteniyor. Bu tuzağa düşmemek, bu oyunları boşa çıkarmak gerekiyor. Bu tür zamanlarda sağduyulu olmak gerekiyor. Kutuplaşmanın körüklendiği dönemlerde kucaklayıcı olmak gerekir" dedi.
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abdülkadir selvi, gazete, hürriyet, iyi parti, buğra kavuncu

Selvi: Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik, nefret dili kutuplaşmayı körüklüyor

15:12 23.08.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de kutuplaşma ve gerginliğin arttığını belirtti ve "Bu tuzağa düşmemek, bu oyunları boşa çıkarmak ve bu tür zamanlarda sağduyulu olmak gerekiyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıya dikkat çekerek şu sözleri ifade etti:
"İYİ Parti İstanbul İl başkanı Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırıya üzüldüm. Ama saldırgan Sinan Oral’ın kısa sürede yakalanmasına sevindim. Ama bu kaygılarımı, endişelerimi gidermeye yetmedi. Hatta daha çok arttırdı. İktidar da muhalefet de demokrasinin bir gereği. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Çok tehlikeli bir kutuplaşmanın içine girdik. Nefret dili düdüklünün altındaki ateşin açılması gibi bu kutuplaşmayı körüklüyor. Bunun tehlikeli bir provasını Altındağ’da Suriyelilerin ev ve işyerlerine yapılan saldırıyla gördük. O yeni bir 6-7 Eylül planlayanların güçlerini test ettiği bir provaydı. Etki ajanlarının fitilini ateşlediği tehlikeli bir provokasyondu."

'Kaos ortamı sonrası demokratik rejim tehlikeye girdi'

'Kaos ortamının yeniden yaratılmak istendiğine' dikkat çeken Selvi, "Bunlar hayra alamet şeyler değil. Biz geçmişte bu filmi çok gördük. Ama filmin sonu bizim açımızdan hep felaket oldu. Bir süredir eski kaos ortamının yeniden yaratılmak istendiğini görüyorum. Bu tür ortamlar her zaman gayri nizami yapılara bekledikleri fırsatı verir. Bu tür iklimlerden her zaman uluslararası istihbarat servisleriyle onların içimizdeki aparatları yararlanır. Geçmişte hep böyle oldu. Şimdi de göz göre göre bir istikamete doğru savrulmak isteniyoruz. Kutuplaşma ve gerginlikleri siyasi saldırılar hatta suikastlar takip etti. Bu süreçlerin sonunda demokratik rejim tehlikeye girdi. Ağır bedeller ödedik, gençlerimizi, geleceğimizi kaybettik. Gerilim ortamını körükleyenlerin bir siyasi hedefi olduğunu gördük. Kutuplaşmayı kaosa çevirip, organize yapıları sahaya sürüp, kardeşi kardeşe kırdırıp, tehlikeli bir oyun oynadılar. Benim kaygım ondan. Belli ki eski oyunlar yeniden sahnelenmek isteniyor. Bu tuzağa düşmemek, bu oyunları boşa çıkarmak gerekiyor. Bu tür zamanlarda sağduyulu olmak gerekiyor. Kutuplaşmanın körüklendiği dönemlerde kucaklayıcı olmak gerekir" dedi.
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