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Üsküdar’da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
Üsküdar’da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
aşırı hızla giden İETT otobüsü Salacak Sahilde karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T14:40+0300
2021-08-23T14:40+0300
türkiye
istanbul
iett
üsküdar
kaza
otobüs
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
refüj
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İstanbul Üsküdar’da Salacak Sahilde, akşam 23.30 sıralarında, meydana gelen olayda, yolcu dolu İETT otobüsü virajı dönerken aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı.Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle Salacak Sahilde çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu. Kazaya yolcular tepki gösterirken, asılı halde kalan İETT otobüsü çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.Vatandaşların asılı kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
türkiye
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istanbul, iett, üsküdar, kaza, otobüs, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), refüj

Üsküdar’da refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

14:40 23.08.2021
© İHAÜsküdar’da aşırı hızla giden İETT otobüsü Salacak Sahilde karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.
Üsküdar’da aşırı hızla giden İETT otobüsü Salacak Sahilde karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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aşırı hızla giden İETT otobüsü Salacak Sahilde karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.
İstanbul Üsküdar’da Salacak Sahilde, akşam 23.30 sıralarında, meydana gelen olayda, yolcu dolu İETT otobüsü virajı dönerken aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı.
Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.
Kaza nedeniyle Salacak Sahilde çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu. Kazaya yolcular tepki gösterirken, asılı halde kalan İETT otobüsü çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
Vatandaşların asılı kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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