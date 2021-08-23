Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu

Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ile Sakarya’nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü, yaz aylarının yağışlı geçmesiyle doldu.Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31.89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 42 milyon 600 bin metreküple yüzde 83 olarak ölçüldü.Nisan ayının ilk günlerinde baraj havzası dolarken, beklenen yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılarak su seviyesi korunmaya çalışıldı.Yaz aylarının yağışlı geçmesiyle barajda su seviyesi tam kapasiteye ulaşırken, son günlerde kullanıma bağlı olarak seviye düştü.Geçen yıl 20 metre çekilmiştiGeçen yıl sonbahar aylarında kuraklık nedeniyle suların çekildiği Sapanca Gölü’nde su seviyesi 32.50 metreden 30.28’e kadar düşerken, gölde kıyıda 20 metrelik çekilmeler yaşanmış, iskeleler ortaya çıkmıştı.
Yaz aylarının yağışlı geçmesiyle Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı’nda bu yıl su sıkıntısı yaşanmadı. Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31.89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.
Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ile Sakarya’nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü, yaz aylarının yağışlı geçmesiyle doldu.
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31.89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.
Nisan ayının ilk günlerinde baraj havzası dolarken, beklenen yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılarak su seviyesi korunmaya çalışıldı.
Yaz aylarının yağışlı geçmesiyle barajda su seviyesi tam kapasiteye ulaşırken, son günlerde kullanıma bağlı olarak seviye düştü.
Geçen yıl 20 metre çekilmişti
Geçen yıl sonbahar aylarında kuraklık nedeniyle suların çekildiği Sapanca Gölü’nde su seviyesi 32.50 metreden 30.28’e kadar düşerken, gölde kıyıda 20 metrelik çekilmeler yaşanmış, iskeleler ortaya çıkmıştı.