https://tr.sputniknews.com/20210824/chita-iliskisi-oldugunu-iddia-kadinin-sempanzeleri-ziyaret-etmesi-yasaklandi--1048287750.html

'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia eden kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı

'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia eden kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı

Belçika'da, hayvanat bahçesinde bulunan Chita adlı şempanzeyi her hafta ziyaret edip, onunla ilişkisi olduğunu öne süren kadının şempanzeleri ziyaret etmesi... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T14:55+0300

2021-08-24T14:55+0300

2021-08-24T15:05+0300

yaşam

belçika

şempanze

hayvanat bahçesi

hayvan

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Belçika'da, bir kadın, şempanzelerden biriyle yakın bir ilişki kurduğu gerekçesiyle hayvanat bahçesindeki şempanzeleri ziyaret etmekten men edildi.Adie Timmermans adlı kadının, Antwerp Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 38 yaşındaki Chita adlı şempanzeyi her hafta ziyaret ettiği belirtilirken, kadın, Chita'yla güçlü bir dostluk ilişkisi kurduğunu öne sürdü.Ladbible sitesine göre, Timmermans ATV'ye verdiği demeçte "O hayvanı seviyorum o da beni seviyor" dedi.'İlişki zararsız gibi gözükse de Chita'nın sosyal statüsüne zarar veriyor'Timmermans ile Chita ilişkisinin, ikilinin camın arkasından birbirlerine el sallayıp öpücükleri göndermesinden ibaret olsa da ve bu ilk bakışta zararsız gibi gözükse, hayvanat bahçesi yetkilileri aynı fikirde değil. Yetkililer, bu ilişkinin Chita'nın diğer şempanzelerle olan sosyal statüsüne zarar verdiğini ifade ediyor.'Ziyaret saatleri dışında, dışarıda tek başına oturuyor'Hayvanat bahçesi sözcüsü, bu kararın gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:Hayvanat bahçesi de bu nedenle ve Chita'nın sosyal sağılığı için Timmermans'in onu ziyaret etmesini yasakladığını açıkladı.Timmermans: Başka bir şeyim yok, bunu neden benden almak istiyorlar?Ancak Timmermans, aynı fikirde değil. "Başka bir şeyim yok. Bunu neden benden almak istiyorlar?" diye soran kadın, "Söyleyeceğim işte, bir ilişkimiz var. Onlarca ziyaretçinin onunla iletişime geçmesine izin verilirken, neden bana verilmiyor?" diyerek karara tepki gösterdi.'İnsanlara fazla odaklanan bir hayvan, akranlarından daha az saygı görür'Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada ise, Chita'nın akranlarıyla bağ kuramayacak kadar Timmermans'a odaklanmış olabileceği ifade edildi:

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belçika, şempanze, hayvanat bahçesi, hayvan