https://tr.sputniknews.com/20210824/halay-cekerken-cikan-tartismada-olduruldu-1048294993.html

Halay çekerken çıkan tartışmada öldürüldü

Halay çekerken çıkan tartışmada öldürüldü

Tekirdağ’da düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası 28 yaşındaki Erhan A., 25 yaşındaki Ferdi Alparslan'ı bıçaklayarak öldürdü. Erhan A., gözaltına... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T16:44+0300

2021-08-24T16:44+0300

2021-08-24T16:44+0300

türkiye

tekirdağ

düğün

kavga

halay

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Tekirdağ Hayrabolu’da bir düğünden sonra meydana gelen olayda iddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı.Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, düğün, kavga, halay