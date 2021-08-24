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Halay çekerken çıkan tartışmada öldürüldü
Halay çekerken çıkan tartışmada öldürüldü
Tekirdağ’da düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası 28 yaşındaki Erhan A., 25 yaşındaki Ferdi Alparslan'ı bıçaklayarak öldürdü. Erhan A., gözaltına... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T16:44+0300
2021-08-24T16:44+0300
türkiye
tekirdağ
düğün
kavga
halay
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Tekirdağ Hayrabolu’da bir düğünden sonra meydana gelen olayda iddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı.Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.
türkiye
tekirdağ
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tekirdağ, düğün, kavga, halay

Halay çekerken çıkan tartışmada öldürüldü

16:44 24.08.2021
© DHAHalay çekerken çıkan tartışmada öldürüldü
Halay çekerken çıkan tartışmada öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© DHA
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Tekirdağ’da düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası 28 yaşındaki Erhan A., 25 yaşındaki Ferdi Alparslan'ı bıçaklayarak öldürdü. Erhan A., gözaltına alındı.
Tekirdağ Hayrabolu’da bir düğünden sonra meydana gelen olayda iddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı.
Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.
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