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https://tr.sputniknews.com/20210824/israil-savas-ucaklari-gazze-seridine-saldiri-duzenledi-1048270074.html
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T01:10+0300
2021-08-24T01:10+0300
2021-08-24T01:10+0300
dünya
israil
filistin
gazze şeridi
hava saldırısı
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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli gruplara ait 3 noktayı hedef aldı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
israil
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israil, filistin, gazze şeridi, hava saldırısı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli gruplara ait 3 noktayı hedef aldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.
İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.