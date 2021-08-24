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İzmir Karşıyaka'da ölü balıklar kıyıya vurdu
İzmir Karşıyaka'da ölü balıklar kıyıya vurdu
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilindeki ölü balıklar yetkililer tarafından toplanırken, balıkların ölüm sebebi araştırılacak. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T18:36+0300
2021-08-24T18:36+0300
yaşam
izmir
türkiye
toplu balık ölümleri
sahil
ölü balık
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Bostanlı'da kıyı kesiminde görülen ölü balıklar, bölge halkını endişelendirdi. Yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görülürken, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, su ve ölü balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.Öte yandan balık ölümlerinin, sudaki oksijen miktarının düşmesine bağlı olarak yaşandığı tahmin ediliyor.'İlk kez karşılaştım'1.5 yıldır her gün sahile gelerek martıları beslediğini belirten Yavuz Gürgen isimli vatandaş, "Ben sık sık buraya geliyorum. Ancak ilk kez böyle bir durum gördüm" dedi.
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izmir, türkiye, toplu balık ölümleri, sahil, ölü balık, karşıyaka

İzmir Karşıyaka'da ölü balıklar kıyıya vurdu

18:36 24.08.2021
© İHABostanlı sahile ölü balıklar vurdu
Bostanlı sahile ölü balıklar vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© İHA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilindeki ölü balıklar yetkililer tarafından toplanırken, balıkların ölüm sebebi araştırılacak.
Bostanlı'da kıyı kesiminde görülen ölü balıklar, bölge halkını endişelendirdi.
Yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görülürken, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, su ve ölü balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan balık ölümlerinin, sudaki oksijen miktarının düşmesine bağlı olarak yaşandığı tahmin ediliyor.

'İlk kez karşılaştım'

1.5 yıldır her gün sahile gelerek martıları beslediğini belirten Yavuz Gürgen isimli vatandaş, "Ben sık sık buraya geliyorum. Ancak ilk kez böyle bir durum gördüm" dedi.
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