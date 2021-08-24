https://tr.sputniknews.com/20210824/izmir-karsiyakada-olu-baliklar-kiyiya-vurdu-1048298975.html

İzmir Karşıyaka'da ölü balıklar kıyıya vurdu

İzmir Karşıyaka'da ölü balıklar kıyıya vurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilindeki ölü balıklar yetkililer tarafından toplanırken, balıkların ölüm sebebi araştırılacak. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T18:36+0300

2021-08-24T18:36+0300

2021-08-24T18:36+0300

yaşam

izmir

türkiye

toplu balık ölümleri

sahil

ölü balık

karşıyaka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048298923_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_f7c7bf1d1174ba65599c92d419786583.jpg

Bostanlı'da kıyı kesiminde görülen ölü balıklar, bölge halkını endişelendirdi. Yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görülürken, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, su ve ölü balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.Öte yandan balık ölümlerinin, sudaki oksijen miktarının düşmesine bağlı olarak yaşandığı tahmin ediliyor.'İlk kez karşılaştım'1.5 yıldır her gün sahile gelerek martıları beslediğini belirten Yavuz Gürgen isimli vatandaş, "Ben sık sık buraya geliyorum. Ancak ilk kez böyle bir durum gördüm" dedi.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, türkiye, toplu balık ölümleri, sahil, ölü balık, karşıyaka