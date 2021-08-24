https://tr.sputniknews.com/20210824/mersinde-yasamini-yitiren-kovid-19-hastasinin-yakinlari-saglik-calisanlarina-saldirdi-1048304972.html

Mersin'de yaşamını yitiren Kovid 19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı

Mersin'de yaşamını yitiren Kovid 19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T22:44+0300

2021-08-24T22:44+0300

2021-08-24T22:44+0300

yaşam

saldırı

mersin

sağlık çalışanı

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Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

mersin

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2021

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saldırı, mersin, sağlık çalışanı