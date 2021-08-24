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Mersin'de yaşamını yitiren Kovid 19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Mersin'de yaşamını yitiren Kovid 19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T22:44+0300
2021-08-24T22:44+0300
yaşam
saldırı
mersin
sağlık çalışanı
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Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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saldırı, mersin, sağlık çalışanı

Mersin'de yaşamını yitiren Kovid 19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı

22:44 24.08.2021
© AAMersin'de sağlık çalışanlarına saldırı
Mersin'de sağlık çalışanlarına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.
Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
060107
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