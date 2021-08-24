https://tr.sputniknews.com/20210824/nakliyat-is-baskani-pegasusta-isten-cikarilan-54-kisi-kidemi-gelen-istifa-baskisiyla-karsilasti-1048295474.html

Nakliyat-İş Başkanı: Pegasus’ta işten çıkarılan 54 kişi, kıdemi gelen istifa baskısıyla karşılaştı

Nakliyat-İş Başkanı: Pegasus’ta işten çıkarılan 54 kişi, kıdemi gelen istifa baskısıyla karşılaştı

DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu “Baskıcı ortama karşı kişiliğini ortaya koyan kaptan pilotları ve kabinde çalışanları işten çıkardılar... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T17:00+0300

2021-08-24T17:00+0300

2021-08-24T17:00+0300

görüş

mobbing

disk

mehmet nane

işten çıkarma

pegasus

nakliyat iş sendikası

sendika

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RS FM’e konuşan DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Pegasus Hava Taşımacılığı şirketinde işçilerin dile getirdiği şikayetleri, işten çıkarmaları ve örgütlenme faaliyetlerini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.‘Kıdemi gelen, ücretleri yükselenler mobbing yapılarak istifa baskısıyla karşı karşıya kaldılar’Pandemi öncesi dile getirilen sorunların pandemi döneminde arttığını ifade eden Küçükosmanoğlu “5 aya yakın zamandan beri Pegasus’ta örgütlenme çalışmalarımız başladı. Pegasus en büyük özel hava taşımacılığı yapan işletmesi, 6500’e yakın çalışan var. Zaten ücret zamlarının zamanında yapılamaması, mobbing, istifaya zorlanma, keyfi baskılar gibi birtakım sorunlar vardı. Pandemi döneminde bu sorunlar artarak devam etti. Ücretsiz izne çıkartılanlar oldu. Kıdemi gelen, ücretleri yükselenler mobbing yapılarak istifa baskısıyla karşı karşıya kaldılar” dedi.‘Kaptan pilotların inisiyatiflerine müdahaleler var’Küçükosmanoğlu, örgütsüzlüğün uçuş güvenliğine zarar verdiğini “Çalışanların örgütsüz olması uçuş güvenliğinde de sorunları beraberinde getiriyor. Geçen bir kaptan pilot ile görüşüyordum. Kaptan pilot uçuş güvenliği açısından havaalanına inişin uygun olmadığını belirtiyor ama aşağıdan ‘Türk Hava Yolları’nın uçağı indi. Sen niye inmiyorsun’ uyarısı geliyor. Kaptan pilotların inisiyatiflerine müdahaleler var” diye ifade etti.‘Hava-İş sendikasının dışında ilk defa sendikamızda hava taşımacılığı iş kolunda örgütlenmeye başladılar’Çalışanların karşılaştıkları durumlar itibariyle örgütlenme arayışında olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, Pegasus bünyesindeki sendikalaşma faaliyetlerini “Kaçınılmaz olarak çalışanlarda bir arayış meydana geliyor. Hava-İş sendikasının dışında ilk defa sendikamızda hava taşımacılığı iş kolunda örgütlenmeye başladılar. Çok kısa süre içerisinde önemli bir sayıya ulaştık. 2 binlere yaklaştık. İşveren ilk anda anayasal haklara saygılı olduğunu söyledi. CEO’su Mehmet Nane var. Telefon görüşmesi yaptım çünkü çalışanlardan sendika üyesi olan arkadaşlarımızın öncülerini tespit edip bunlara yönelik baskılar uygulanmaya başladı” diye anlattı.‘Biz üye olsun olmasın tüm arkadaşların davalarına sahip çıkıyoruz’Küçükosmanoğlu, örgütlenme sürecinin başından itibaren yapılan zamları ve işten çıkarmaları aktardı:“Sendikal faaliyetle Pegasus çalışanlarına yönelik planlarını bir kez daha gözden geçirerek değiştirdi. 500 kişinin işten çıkarılacağı söyleniyordu. Mehmet Nane, faaliyetimizin başladığı ilk aylarda tüm çalışanlara bir mesaj yayınladı. ‘Herşey daha iyi olacak. Sizden sabır bekliyoruz’ diye. Önce zam yapılması gündemde değilken yüzde 7 tartışılmaya başlandı. Daha sonra yüzde 15 oranında bir zam yapıldı. Çalışanlara yönelik istifa baskıları sendika üyesi olmayanlara da yapılmaya başlandı. Baskıcı ortama karşı kişiliğini ortaya koyan kaptan pilotları ve kabinde çalışanları işten çıkardılar. Değişik tarihlerde işten çıkarılan toplam 54 kişi oldu. 28’i sendika üyesi, diğerleri değil. Biz üye olsun olmasın tüm arkadaşların davalarına sahip çıkıyoruz. Mücadelemiz sürüyor. Ağustos başı itibariyle ücretlere tekrar yüzde 10 civarında zam yapıldı. Multinet yemek kartları da 480 liradan birkaç ay içerisinde iki zam yapılarak 660 liraya çıkardılar.”Küçükosmanoğlu “Bir taraftan işten çıkarma baskısı öbür taraftan şu zamanda yapılan toplu sözleşmelerden fazla işveren zam yapmış oldu. Sendikalaşmadan uzaklaştırmak için ama çalışanlar bu ücret artışının sendikalaşmaktan olduğunun farkında, hakların kalıcı hale gelmesi örgütlenmekten geçiyor” diye ekledi.

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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mobbing, disk, mehmet nane, işten çıkarma, pegasus, nakliyat iş sendikası, sendika