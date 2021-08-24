Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/ogrenci-evlerinin-yogun-oldugu-ilcede-kira-fiyatlarinda-buyuk-artis-1048290812.html
Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
İstanbul'da öğrenci evlerinin en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te üniversitelerin açılmasına kısa süre kala yüzde 35'e varan oranla zamlandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T15:46+0300
2021-08-24T15:46+0300
türkiye
istanbul
fatih
öğrenci
zam
kira
kiralık ev
daire
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048290687_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_f61c56408d9156f50b7a9836e8130507.jpg
Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasıyla, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 senenin ardından öğrenciler ev arayışına başladı.İstanbul'da üniversite öğrencilerinin yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te de hareketlilik başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle pandemi dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler dönüşe başlarken buna yeni kayıt yapacak öğrenciler de eklenecek.Ancak öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğunun yanı sıra fiyatların yükselmesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Çünkü ilçede ev kiralarına yüzde 35'e varan zamlar yapıldı.‘Öğrenciler tutuyorlar mecburlar, çünkü başka seçenekleri yok’YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Emlak Uzmanı Mehmet Keklik, "Arz talep dengesi bozuldu. Daire yok. 16 yıllık emlakçıyım bu kadar dairenin azaldığını ilk defa gördüm. Normalde 20-25 kiralığım olurdu. Şu anda 5 tane, 4 tane, 3 tane oluyor. Şimdi öğrenciler de eskiden rahatlıkla seçebiliyorlardı daireleri. Şimdi öyle seçme hakları da kalmadı. Bulduğu daireye ucuz pahalı farketmez hemen tutuyorlar. Fiyatlar kesinlikle yüzde 35 arttı bu civarda. Anadolu'dan gelen öğrencilere tabii, bu fiyatlar çok yüksek geliyor ama yapacak bir şey yok. Burası tıp fakültesine hitap ediyor. Tıp fakültesi öğrencileri de yurtlardan daha evleri tercih ediyorlar. Bir artı bir daireleri ben 3 bin liraya verdim, sıradan bir daireydi. Öğrenciler tutuyorlar mecburlar çünkü başka seçenekleri yok. Şimdi fiyatlar pandemiden önce tabii, düşüktü. Örnek vereyim üç artı bir 2 bin 200 liraydı şimdi 3 bin ve 4 bin arasına çıktı çünkü ev yok evler boşalmıyor. Evleri boşaltmıyorlar. Boşaltmadığı zaman da işte karaborsa gibi çocuklar bulduğu evlere mecburen tutuyorlar" dedi‘Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı’25 yıldır Koca Mustafa Paşa'da emlakçılık yapan İbrahim Şahin, elinde çok az sayıda daire kaldığını belirterek, "Fiyatlarımız son iki yılda yükselişte. Yüzde 35 zam geldi. Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı. Arz talep nedeniyle ciddi bir yükseliş var. Şu an elimde 2 tane kiralık daire var" diye konuştu.
türkiye
istanbul
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048290687_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_c258db5d1576da0902f4e03b1854eb58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, fatih, öğrenci, zam, kira, kiralık ev, daire, koronavirüs, kovid-19

Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış

15:46 24.08.2021
© DHAÖğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış
Öğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul'da öğrenci evlerinin en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te üniversitelerin açılmasına kısa süre kala yüzde 35'e varan oranla zamlandı.
Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasıyla, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 senenin ardından öğrenciler ev arayışına başladı.
İstanbul'da üniversite öğrencilerinin yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te de hareketlilik başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle pandemi dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler dönüşe başlarken buna yeni kayıt yapacak öğrenciler de eklenecek.
Ancak öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğunun yanı sıra fiyatların yükselmesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Çünkü ilçede ev kiralarına yüzde 35'e varan zamlar yapıldı.

‘Öğrenciler tutuyorlar mecburlar, çünkü başka seçenekleri yok’

YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Emlak Uzmanı Mehmet Keklik, "Arz talep dengesi bozuldu. Daire yok. 16 yıllık emlakçıyım bu kadar dairenin azaldığını ilk defa gördüm. Normalde 20-25 kiralığım olurdu. Şu anda 5 tane, 4 tane, 3 tane oluyor. Şimdi öğrenciler de eskiden rahatlıkla seçebiliyorlardı daireleri. Şimdi öyle seçme hakları da kalmadı. Bulduğu daireye ucuz pahalı farketmez hemen tutuyorlar. Fiyatlar kesinlikle yüzde 35 arttı bu civarda. Anadolu'dan gelen öğrencilere tabii, bu fiyatlar çok yüksek geliyor ama yapacak bir şey yok. Burası tıp fakültesine hitap ediyor. Tıp fakültesi öğrencileri de yurtlardan daha evleri tercih ediyorlar. Bir artı bir daireleri ben 3 bin liraya verdim, sıradan bir daireydi. Öğrenciler tutuyorlar mecburlar çünkü başka seçenekleri yok. Şimdi fiyatlar pandemiden önce tabii, düşüktü. Örnek vereyim üç artı bir 2 bin 200 liraydı şimdi 3 bin ve 4 bin arasına çıktı çünkü ev yok evler boşalmıyor. Evleri boşaltmıyorlar. Boşaltmadığı zaman da işte karaborsa gibi çocuklar bulduğu evlere mecburen tutuyorlar" dedi

‘Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı’

25 yıldır Koca Mustafa Paşa'da emlakçılık yapan İbrahim Şahin, elinde çok az sayıda daire kaldığını belirterek, "Fiyatlarımız son iki yılda yükselişte. Yüzde 35 zam geldi. Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı. Arz talep nedeniyle ciddi bir yükseliş var. Şu an elimde 2 tane kiralık daire var" diye konuştu.
030002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:21Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
16:19Rusya ordusu yeni silahlar için anlaştı: Tsirkon ve Kinjal hipersonik füzeleri de alınacak
16:16Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
16:08A-101'de bölge sorumlusundan kadın çalışana saldırı
16:02BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Taliban’ın ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar aldık
15:56Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
15:50‘ABD ve diğer Batı ülkelerinin askeri gemilere yönelik ambargosu yerli çözümler ile aşılıyor’
15:49Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Tacikistan'daki üssünü Kornet füzeleriyle güçlendirdi
15:46Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
15:46Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
15:37İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
15:33Börekçiye giren hırsızın limonata ‘keyfi’
15:31İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'in 'tenis kortu' iddiasına yanıt
15:29Doç. Dr. Köroğlu’ndan ‘Naci İnci’ değerlendirmesi: Vazgeçmiyoruz, 3 sene de gerekse sürdüreceğiz
15:22Karnından 9 aylık bebeğin boyutuna ulaşan kist çıkarıldı: 'Geceleri hareket ediyordu'
15:21Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Afyon geliri yaklaşık 1 milyar dolar
15:05Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’
14:55'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia eden kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı
14:55Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı
14:55Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroit keşfedildi