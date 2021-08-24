https://tr.sputniknews.com/20210824/ogrenci-evlerinin-yogun-oldugu-ilcede-kira-fiyatlarinda-buyuk-artis-1048290812.html
Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
İstanbul'da öğrenci evlerinin en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te üniversitelerin açılmasına kısa süre kala yüzde 35'e varan oranla zamlandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T15:46+0300
2021-08-24T15:46+0300
2021-08-24T15:46+0300
türkiye
istanbul
fatih
öğrenci
zam
kira
kiralık ev
daire
koronavirüs
kovid-19
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Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasıyla, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 senenin ardından öğrenciler ev arayışına başladı.İstanbul'da üniversite öğrencilerinin yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te de hareketlilik başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle pandemi dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler dönüşe başlarken buna yeni kayıt yapacak öğrenciler de eklenecek.Ancak öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğunun yanı sıra fiyatların yükselmesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Çünkü ilçede ev kiralarına yüzde 35'e varan zamlar yapıldı.‘Öğrenciler tutuyorlar mecburlar, çünkü başka seçenekleri yok’YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Emlak Uzmanı Mehmet Keklik, "Arz talep dengesi bozuldu. Daire yok. 16 yıllık emlakçıyım bu kadar dairenin azaldığını ilk defa gördüm. Normalde 20-25 kiralığım olurdu. Şu anda 5 tane, 4 tane, 3 tane oluyor. Şimdi öğrenciler de eskiden rahatlıkla seçebiliyorlardı daireleri. Şimdi öyle seçme hakları da kalmadı. Bulduğu daireye ucuz pahalı farketmez hemen tutuyorlar. Fiyatlar kesinlikle yüzde 35 arttı bu civarda. Anadolu'dan gelen öğrencilere tabii, bu fiyatlar çok yüksek geliyor ama yapacak bir şey yok. Burası tıp fakültesine hitap ediyor. Tıp fakültesi öğrencileri de yurtlardan daha evleri tercih ediyorlar. Bir artı bir daireleri ben 3 bin liraya verdim, sıradan bir daireydi. Öğrenciler tutuyorlar mecburlar çünkü başka seçenekleri yok. Şimdi fiyatlar pandemiden önce tabii, düşüktü. Örnek vereyim üç artı bir 2 bin 200 liraydı şimdi 3 bin ve 4 bin arasına çıktı çünkü ev yok evler boşalmıyor. Evleri boşaltmıyorlar. Boşaltmadığı zaman da işte karaborsa gibi çocuklar bulduğu evlere mecburen tutuyorlar" dedi‘Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı’25 yıldır Koca Mustafa Paşa'da emlakçılık yapan İbrahim Şahin, elinde çok az sayıda daire kaldığını belirterek, "Fiyatlarımız son iki yılda yükselişte. Yüzde 35 zam geldi. Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı. Arz talep nedeniyle ciddi bir yükseliş var. Şu an elimde 2 tane kiralık daire var" diye konuştu.
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istanbul, fatih, öğrenci, zam, kira, kiralık ev, daire, koronavirüs, kovid-19
Öğrenci evlerinin yoğun olduğu ilçede kira fiyatlarında büyük artış
İstanbul'da öğrenci evlerinin en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te üniversitelerin açılmasına kısa süre kala yüzde 35'e varan oranla zamlandı.
Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasıyla, koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 senenin ardından öğrenciler ev arayışına başladı.
İstanbul'da üniversite öğrencilerinin yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te de hareketlilik başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle pandemi dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler dönüşe başlarken buna yeni kayıt yapacak öğrenciler de eklenecek.
Ancak öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğunun yanı sıra fiyatların yükselmesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Çünkü ilçede ev kiralarına yüzde 35'e varan zamlar yapıldı.
‘Öğrenciler tutuyorlar mecburlar, çünkü başka seçenekleri yok’
YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Emlak Uzmanı Mehmet Keklik, "Arz talep dengesi bozuldu. Daire yok. 16 yıllık emlakçıyım bu kadar dairenin azaldığını ilk defa gördüm. Normalde 20-25 kiralığım olurdu. Şu anda 5 tane, 4 tane, 3 tane oluyor. Şimdi öğrenciler de eskiden rahatlıkla seçebiliyorlardı daireleri. Şimdi öyle seçme hakları da kalmadı. Bulduğu daireye ucuz pahalı farketmez hemen tutuyorlar. Fiyatlar kesinlikle yüzde 35 arttı bu civarda. Anadolu'dan gelen öğrencilere tabii, bu fiyatlar çok yüksek geliyor ama yapacak bir şey yok. Burası tıp fakültesine hitap ediyor. Tıp fakültesi öğrencileri de yurtlardan daha evleri tercih ediyorlar. Bir artı bir daireleri ben 3 bin liraya verdim, sıradan bir daireydi. Öğrenciler tutuyorlar mecburlar çünkü başka seçenekleri yok. Şimdi fiyatlar pandemiden önce tabii, düşüktü. Örnek vereyim üç artı bir 2 bin 200 liraydı şimdi 3 bin ve 4 bin arasına çıktı çünkü ev yok evler boşalmıyor. Evleri boşaltmıyorlar. Boşaltmadığı zaman da işte karaborsa gibi çocuklar bulduğu evlere mecburen tutuyorlar" dedi
‘Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı’
25 yıldır Koca Mustafa Paşa'da emlakçılık yapan İbrahim Şahin, elinde çok az sayıda daire kaldığını belirterek, "Fiyatlarımız son iki yılda yükselişte. Yüzde 35 zam geldi. Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı. Arz talep nedeniyle ciddi bir yükseliş var. Şu an elimde 2 tane kiralık daire var" diye konuştu.