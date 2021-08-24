https://tr.sputniknews.com/20210824/premier-lig-2022-2025-sezonlarinda-bein-sports-turkiyede-1048293553.html

Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de

Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig), 2022-2025 sezonları arasında 3 yıllığına beIN Sports Türkiye'de yayınlanacak. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T16:21+0300

2021-08-24T16:21+0300

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yaşam

spor

türkiye

premier lig

futbol

anlaşma

yayın hakkı

bein

maç

yayın

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beIN Media Group'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en prestijli futbol liglerinden olan Premier Lig'in, beIN Sports Türkiye'de yayınlanması için 3 yıllık anlaşmaya varıldı.2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için geçerli olacak anlaşma kapsamında Türkiye'deki Premier Lig takipçileri, haftalık klipler, önemli anlar ve programlarla birlikte tüm Premier Lig maçlarına canlı ve özel olarak beIN Sports Türkiye'den izleyecek.Bu anlaşmayla beIN Sports, Türkiye Süper Ligi, Türkiye 1. Ligi, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Bundesliga 2, İngiltere Championship, İngiltere Lig 1, THY Avrupa Ligi, WTA tenis, hentbol, motor sporları gibi yayın hakları portföyüne Premier Lig'i de kattı.beIN Sports Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Premier Lig Medya Grup Başkanı Paul Molnar ise anlaşmayla ilgili, "Premier Lig olarak, uzun süredir devam eden iş birliğimize Türkiye'yi de eklemekten ve beIN Media Group ile kurduğumuz olağanüstü ortaklığı büyütmekten mutluluk duyuyoruz. beIN, izleyicileri için her zaman mükemmel spor içerikleri yayınlıyor ve Premier Lig tutkunları, karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip etmek için sabırsızlanıyor" şeklinde görüş belirtti.

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spor, türkiye, premier lig, futbol, anlaşma, yayın hakkı, bein, maç, yayın, tv