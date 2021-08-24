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Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig), 2022-2025 sezonları arasında 3 yıllığına beIN Sports Türkiye'de yayınlanacak. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T16:21+0300
2021-08-24T16:25+0300
yaşam
spor
türkiye
premier lig
futbol
anlaşma
yayın hakkı
bein
maç
yayın
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beIN Media Group'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en prestijli futbol liglerinden olan Premier Lig'in, beIN Sports Türkiye'de yayınlanması için 3 yıllık anlaşmaya varıldı.2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için geçerli olacak anlaşma kapsamında Türkiye'deki Premier Lig takipçileri, haftalık klipler, önemli anlar ve programlarla birlikte tüm Premier Lig maçlarına canlı ve özel olarak beIN Sports Türkiye'den izleyecek.Bu anlaşmayla beIN Sports, Türkiye Süper Ligi, Türkiye 1. Ligi, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Bundesliga 2, İngiltere Championship, İngiltere Lig 1, THY Avrupa Ligi, WTA tenis, hentbol, motor sporları gibi yayın hakları portföyüne Premier Lig'i de kattı.beIN Sports Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Premier Lig Medya Grup Başkanı Paul Molnar ise anlaşmayla ilgili, "Premier Lig olarak, uzun süredir devam eden iş birliğimize Türkiye'yi de eklemekten ve beIN Media Group ile kurduğumuz olağanüstü ortaklığı büyütmekten mutluluk duyuyoruz. beIN, izleyicileri için her zaman mükemmel spor içerikleri yayınlıyor ve Premier Lig tutkunları, karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip etmek için sabırsızlanıyor" şeklinde görüş belirtti.
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spor, türkiye, premier lig, futbol, anlaşma, yayın hakkı, bein, maç, yayın, tv

Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de

16:21 24.08.2021 (güncellendi: 16:25 24.08.2021)
© REUTERS / Justin SetterfieldLiverpool - West Ham United
Liverpool - West Ham United - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Justin Setterfield
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İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig), 2022-2025 sezonları arasında 3 yıllığına beIN Sports Türkiye'de yayınlanacak.
beIN Media Group'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en prestijli futbol liglerinden olan Premier Lig'in, beIN Sports Türkiye'de yayınlanması için 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için geçerli olacak anlaşma kapsamında Türkiye'deki Premier Lig takipçileri, haftalık klipler, önemli anlar ve programlarla birlikte tüm Premier Lig maçlarına canlı ve özel olarak beIN Sports Türkiye'den izleyecek.
Bu anlaşmayla beIN Sports, Türkiye Süper Ligi, Türkiye 1. Ligi, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Bundesliga 2, İngiltere Championship, İngiltere Lig 1, THY Avrupa Ligi, WTA tenis, hentbol, motor sporları gibi yayın hakları portföyüne Premier Lig'i de kattı.
beIN Sports Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu çığır açan anlaşma, Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli abonelerimiz için birinci sınıf spor içeriklerine yaptığımız önemli yatırımları sürdürdüğümüzün bir göstergesi. Premier Lig'in 2025 yılına kadar Türkiye'de ve ayrıca dünya çapındaki diğer pazarlarda partneri olmaktan gurur duyuyoruz. Premier Lig, şüphesiz dünyanın en iyi liglerinden biri ve göz kamaştırıcı futbol portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlıyor. beIN Media Group olarak Premier Lig ile olan güvenilir ilişkimizi 2025 yılına kadar sürdürecek olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Premier Lig Medya Grup Başkanı Paul Molnar ise anlaşmayla ilgili, "Premier Lig olarak, uzun süredir devam eden iş birliğimize Türkiye'yi de eklemekten ve beIN Media Group ile kurduğumuz olağanüstü ortaklığı büyütmekten mutluluk duyuyoruz. beIN, izleyicileri için her zaman mükemmel spor içerikleri yayınlıyor ve Premier Lig tutkunları, karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip etmek için sabırsızlanıyor" şeklinde görüş belirtti.
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