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PTT'nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı
PTT'nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı
Samsun'da PTT'nin park halindeki motosikletini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T18:06+0300
2021-08-24T18:06+0300
2021-08-24T18:06+0300
türkiye
samsun
yaşam
ptt
tutuklama
hırsızlık
yakalama
motosiklet
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Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, PTT'ye ait park halindeki motosiklet çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu motosikletin çalınması olayıyla ilgili 35 yaşındaki T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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samsun, yaşam, ptt, tutuklama, hırsızlık, yakalama, motosiklet
PTT'nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı
Samsun'da PTT'nin park halindeki motosikletini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, PTT'ye ait park halindeki motosiklet çalındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu motosikletin çalınması olayıyla ilgili 35 yaşındaki T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.