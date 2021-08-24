https://tr.sputniknews.com/20210824/rusya-afganistana-komsu-muttefiklerimize-indirimli-fiyatlarla-silah-tedarik-etmeye-haziriz-1048269104.html

Rusya: Afganistan’a komşu müttefiklerimize indirimli fiyatlarla silah tedarik etmeye hazırız

Rusya: Afganistan’a komşu müttefiklerimize indirimli fiyatlarla silah tedarik etmeye hazırız

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Afganistan ile sınırı olan müttefiklerine indirimli fiyatlarla silah ve askeri techizat tedariki... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T00:27+0300

2021-08-24T00:27+0300

2021-08-24T00:27+0300

savunma

rusya

s-400

silah satışı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, ‘Afganistan’a sınırı olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerine indirimli fiyatlar ile silah ve askeri techizat tedariki gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı’ sorusu karşısında, “Dediğiniz şey de dahil olmak üzere, güney sınırlarımızı güçlendirmek adına gereken her şeyi yapacağız” dedi.Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev de daha önce, Taliban’ın tehdit oluşturması hâlinde Afganistan’ın komşularına silah tedariki gerçekleştirmeyi değerlendirebileceklerini söylemişti.Rusya: S-500 hava savunma sisteminin seri üretimine başlandıBu sırada Borisov, bir başka soru karşısında, Rus S-500 hava savunma sisteminin seri üretimine başlandığını belirtti.S-500, Rusya’nın Türkiye’ye de tedarik ettiği S-400 sisteminin bir üst modeli. S-500 sisteminin, uydular ve hipersonik silahları dahi imha edebilecek güçte olduğu biliniyor.

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rusya, s-400, silah satışı