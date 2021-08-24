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Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-24T14:05+0300
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koronavirüs
aşı
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Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.
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koronavirüs, aşı, zorunlu aşı, biontech , sinovac, aşı pasaportu

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti

13:53 24.08.2021 (güncellendi: 14:05 24.08.2021)
© AATürkiye'de aşılama
Türkiye'de aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.
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