https://tr.sputniknews.com/20210824/saglik-bakanligi-tarafindan-kovid-19la-mucadele-kapsaminda-toplam-asi-miktari-90-milyon-dozu-gecti-1048284517.html

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T13:53+0300

2021-08-24T13:53+0300

2021-08-24T14:05+0300

koronavirüs

koronavirüs

aşı

zorunlu aşı

biontech

sinovac

aşı pasaportu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048285014_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_89ad45a1ee3901257be4c208cfa50d26.jpg

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, aşı, zorunlu aşı, biontech , sinovac, aşı pasaportu