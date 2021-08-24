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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-eski-guantanamo-mahkumunu-savunma-bakani-vekili-olarak-atadi-1048299921.html
Taliban, eski Guantanamo mahkumunu Savunma Bakanı Vekili olarak atadı
Taliban, eski Guantanamo mahkumunu Savunma Bakanı Vekili olarak atadı
Katar merkezli Al Jazeera haber kanalının Taliban'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre örgüt, eski Guantanamo mahkumu molla Abdul Kayyum Zakir'i Savunma... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T19:22+0300
2021-08-24T19:22+0300
2021-08-24T19:22+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
taliban, guantanamo
Taliban, eski Guantanamo mahkumunu Savunma Bakanı Vekili olarak atadı
Ayrıntılar geliyor
Katar merkezli Al Jazeera haber kanalının Taliban'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre örgüt, eski Guantanamo mahkumu molla Abdul Kayyum Zakir'i Savunma Bakanı Vekili olarak atadı.