https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-maliye-bakani-istihbarat-baskani-ve-icisleri-bakan-vekili-atadi-1048280090.html
Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı
Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı
Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından hükümet için ilk görevlendirmelerini yaptı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T12:03+0300
2021-08-24T12:03+0300
2021-08-24T12:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
bakan
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Pajhwok haber ajansının haberine göre, Taliban Afganistan'da yeni bir maliye bakanı, bir istihbarat şefi ve bir içişleri bakanı vekili atadı. Edinilen bilgiye göre, maliye bakanı Gül Ağa, İçişleri Bakanı vekili Sadr İbrahim olacak. Necibullah istihbarat şefi olurken, Molla Şirin Kabil valisi ve Hamdullah Nomani başkentin belediye başkanı olacak.Yapılan atamalara ilişkin henüz daha fazla detay paylaşılmadı.
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afganistan, taliban, bakan
Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı
12:03 24.08.2021 (güncellendi: 12:29 24.08.2021)
Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından hükümet için ilk görevlendirmelerini yaptı.
Pajhwok haber ajansının haberine göre, Taliban Afganistan'da yeni bir maliye bakanı, bir istihbarat şefi ve bir içişleri bakanı vekili atadı.
Edinilen bilgiye göre, maliye bakanı Gül Ağa, İçişleri Bakanı vekili Sadr İbrahim olacak.
Necibullah istihbarat şefi olurken, Molla Şirin Kabil valisi ve Hamdullah Nomani başkentin belediye başkanı olacak.
Yapılan atamalara ilişkin henüz daha fazla detay paylaşılmadı.