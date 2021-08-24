https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-maliye-bakani-istihbarat-baskani-ve-icisleri-bakan-vekili-atadi-1048280090.html

Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı

Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı

Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından hükümet için ilk görevlendirmelerini yaptı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:03+0300

2021-08-24T12:03+0300

2021-08-24T12:29+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

bakan

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Pajhwok haber ajansının haberine göre, Taliban Afganistan'da yeni bir maliye bakanı, bir istihbarat şefi ve bir içişleri bakanı vekili atadı. Edinilen bilgiye göre, maliye bakanı Gül Ağa, İçişleri Bakanı vekili Sadr İbrahim olacak. Necibullah istihbarat şefi olurken, Molla Şirin Kabil valisi ve Hamdullah Nomani başkentin belediye başkanı olacak.Yapılan atamalara ilişkin henüz daha fazla detay paylaşılmadı.

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2021

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afganistan, taliban, bakan