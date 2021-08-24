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https://tr.sputniknews.com/20210824/yapilandirmaya-ilgi-artiyor-son-gun-31-agustos-1048284312.html
Yapılandırmaya ilgi artıyor, son gün 31 Ağustos
Yapılandırmaya ilgi artıyor, son gün 31 Ağustos
Yapılandırma Kanunu kapsamında bu güne kadar yaklaşık 3.5 milyon mükellef 69 milyar 125 milyon liralık borcunu yapılandırdı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T13:50+0300
2021-08-24T13:50+0300
ekonomi
türkiye
banka
vergi
matrah
borç yapılandırma
yapılandırma
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7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 480 bin mükellef, 69 milyar 125 milyon liralık borcunu yapılandırdı. Mükellefler yapılandırılan tutarın 2 milyar 873 milyon liralık kısmını peşin olarak ödedi. Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos’a kadar yapılabilecek.Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak için verilen süre, herhangi bir uzatım olmazsa 31 Ağustos Salı günü sona erecek.Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; bu kapsamda vergi ve prim borçları yanı sıra, kamuya olan diğer borçlara da cezaları kaldırılarak güncelleme ve taksitle ödeme imkanı sunulurken, dava sürecindeki, borçlar için de yapılandırma imkanı bulunuyor.Edinilen bilgilere göre şu ana kadar 3 milyon 480 bin mükellefin 69 milyar 125 milyar liralık borcu yapılandırıldı ve bunlardan 2 milyar 873 milyon lirası da peşin ödendi.Matrah ve vergi artırımı imkanıDaha önce çıkarılan yapılandırmadan farklı olarak başvuruları devam eden bu yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde, geriye dönük 5 yıllık zaman dilimine ilişkin matrah ve vergi artırma imkanı da bulunuyor. Bu imkandan yararlanarak artırımda bulunan mükelleflere aynı döneme ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.Yine daha önceki yapılandırmalarda yer almayan stok affı uygulaması da bu yapılandırma kapsamında yapılabiliyor.Buna göre, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar yanı sıra, kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara ilişkin kayıt düzeltme hakkı da getirilmişti. Bu hak kapsamında kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan, kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar da düzeltilebiliyor.Öte yandan yetkililer başvuruların 31 Ağustos’ta sona ereceğini belirterek, başvurmak isteyenlerin son günü beklememesi gerektiği yönünde uyarıda bulundular.
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türkiye, banka, vergi, matrah, borç yapılandırma, yapılandırma

Yapılandırmaya ilgi artıyor, son gün 31 Ağustos

13:50 24.08.2021
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Yapılandırma Kanunu kapsamında bu güne kadar yaklaşık 3.5 milyon mükellef 69 milyar 125 milyon liralık borcunu yapılandırdı.
7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 480 bin mükellef, 69 milyar 125 milyon liralık borcunu yapılandırdı. Mükellefler yapılandırılan tutarın 2 milyar 873 milyon liralık kısmını peşin olarak ödedi. Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos’a kadar yapılabilecek.
Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak için verilen süre, herhangi bir uzatım olmazsa 31 Ağustos Salı günü sona erecek.
Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; bu kapsamda vergi ve prim borçları yanı sıra, kamuya olan diğer borçlara da cezaları kaldırılarak güncelleme ve taksitle ödeme imkanı sunulurken, dava sürecindeki, borçlar için de yapılandırma imkanı bulunuyor.
Edinilen bilgilere göre şu ana kadar 3 milyon 480 bin mükellefin 69 milyar 125 milyar liralık borcu yapılandırıldı ve bunlardan 2 milyar 873 milyon lirası da peşin ödendi.

Matrah ve vergi artırımı imkanı

Daha önce çıkarılan yapılandırmadan farklı olarak başvuruları devam eden bu yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde, geriye dönük 5 yıllık zaman dilimine ilişkin matrah ve vergi artırma imkanı da bulunuyor. Bu imkandan yararlanarak artırımda bulunan mükelleflere aynı döneme ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.
Yine daha önceki yapılandırmalarda yer almayan stok affı uygulaması da bu yapılandırma kapsamında yapılabiliyor.
Buna göre, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar yanı sıra, kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara ilişkin kayıt düzeltme hakkı da getirilmişti. Bu hak kapsamında kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan, kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar da düzeltilebiliyor.
Öte yandan yetkililer başvuruların 31 Ağustos’ta sona ereceğini belirterek, başvurmak isteyenlerin son günü beklememesi gerektiği yönünde uyarıda bulundular.
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