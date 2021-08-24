https://tr.sputniknews.com/20210824/yarismalara-kazma-kurekle-hazirlandi-hedefi-bilek-guresinde-avrupa-sampiyonlugu-1048281144.html

Yarışmalara kazma kürekle hazırlandı, hedefi bilek güreşinde Avrupa Şampiyonluğu

Yarışmalara kazma kürekle hazırlandı, hedefi bilek güreşinde Avrupa Şampiyonluğu

Diyarbakır'da yaşayan ve mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplayan Gülistan Güner, Tokat'taki bilek güreşi şampiyonasında 70 kilo gençlerde Türkiye... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:31+0300

2021-08-24T12:31+0300

2021-08-24T12:31+0300

yaşam

türkiye

diyarbakır

ergani

madalya

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve geçimlerini sağlamak için ailesiyle mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplayan Gülistan Güner, malzeme eksikliğine ve zor şartlarda hazırlanmasına rağmen Tokat'taki bilek güreşi şampiyonasında 70 kilo gençlerde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Güner, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.Ailesiyle birlikte yaşayan Gülistan Güner, lise eğitimin ardından girdiği üniversite sınavı sonrası hocasının da yönlendirmesiyle Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda eğitim görmeye başladı. 12 yıldır ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için de yaz aylarında mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplamaya giden Güner, yaklaşık 1 yıl önce branşı hentbol olmasına rağmen arkadaşının tavsiyesi üzerine bilek güreşine başladı. Güner, üniversitelerarası maçlarda 3'üncü oldu,, daha sonra üzerine Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece 2 ay salona gidip çalışabilen Güner, tarlada çalışmanın yanı sıra evin bahçesindeki taşları kaldırarak, kazma ve kürekle çapa yaparak, ağacın dallarına asılarak kollarını geliştirmeye çalıştı.Madalya ile dönmek istiyorGüner, Tokat'ta 10-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 70 kilo gençlerde hem sağ hem de sol kolda birinci oldu. Burada, hak kazandığı büyükler kategorisinde de yarışan Güner, sağ kolda da ikinci olmayı başardı. Şampiyon olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye de hak kazanan Güner'in şimdi hedefi, Litvanya'da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek.'Erkeklerle bilek güreşi yapıyorum'Şampiyonaya zor şartlarda hazırlandığını ve buna rağmen başardığını belirten Güner, şunları söyledi:'Maçlardan dolayı fındık toplamaya gidemedim'Geçimlerini sağlamak için mevsimlik işçi olarak ailecek fındık ve kayısı toplamaya gittiklerini söyleyen Güner, "Ailem şu an şehir dışında. Fındık ve kayısı toplamaya gidiyorlar. Ben de gidecektim aslında. Maçlardan dolayı gidemedim. Şimdi evde hayvanlara bakıyorum, bahçe işlerini yapıyorum. Zor şartlardayız ama çok şükür iyiyiz" diye konuştu.

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