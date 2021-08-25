Afganistan’da hangi etnik gruplar yaşıyor?

Sputnik, Afganistan’daki etnik grupların yaşadığı bölgelerin gösterildiği bir haritayı hazırladı:Afganistan nüfusunun yüzde 42’sini Peştunlar oluşturuyor, onları Tacikler (%27), Özbekler (%9), Hazaralar (%9), Türkmenler (%3) ve Beluçlar (%2) takip ediyor. Aralarında Nuristanilerin ve Peşeyilerin de bulunduğu diğer etnik gruplar nüfusun yüzde 8’ini oluşturuyor.
Afganistan, birçok etnik grubun yaşadığı bir ülke. Nüfusun büyük kısmını Peştunlar oluştururken ülkedeki en büyük ikinci etnik grup, ağırlıklı olarak ülkenin batı ve kuzeydoğusunda yaşayan Tacikler.
Sputnik, Afganistan’daki etnik grupların yaşadığı bölgelerin gösterildiği bir haritayı hazırladı:
Afganistan nüfusunun yüzde 42’sini Peştunlar oluşturuyor, onları Tacikler (%27), Özbekler (%9), Hazaralar (%9), Türkmenler (%3) ve Beluçlar (%2) takip ediyor. Aralarında Nuristanilerin ve Peşeyilerin de bulunduğu diğer etnik gruplar nüfusun yüzde 8’ini oluşturuyor.