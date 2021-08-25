https://tr.sputniknews.com/20210825/afganistanda-hangi-etnik-gruplar-yasiyor-1048336322.html

Afganistan’da hangi etnik gruplar yaşıyor?

Afganistan’da hangi etnik gruplar yaşıyor?

Afganistan, birçok etnik grubun yaşadığı bir ülke. Nüfusun büyük kısmını Peştunlar oluştururken ülkedeki en büyük ikinci etnik grup, ağırlıklı olarak ülkenin... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T19:58+0300

2021-08-25T19:58+0300

2021-08-25T21:58+0300

infografik

afganistan

harita

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Sputnik, Afganistan’daki etnik grupların yaşadığı bölgelerin gösterildiği bir haritayı hazırladı:Afganistan nüfusunun yüzde 42’sini Peştunlar oluşturuyor, onları Tacikler (%27), Özbekler (%9), Hazaralar (%9), Türkmenler (%3) ve Beluçlar (%2) takip ediyor. Aralarında Nuristanilerin ve Peşeyilerin de bulunduğu diğer etnik gruplar nüfusun yüzde 8’ini oluşturuyor.

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infografik, afganistan, harita, инфографика