https://tr.sputniknews.com/20210825/beyoglunda-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1048309027.html

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T02:11+0300

2021-08-25T02:11+0300

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türkiye

istanbul

beyoğlu

silahlı kavga

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Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi’nde bir grup, Halit Talha Ertuğrul ve Süleyman Köker isimli iki arkadaşla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, iki arkadaşı tabancayla vurarak kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.Durumu ağır olan Halit Talha Ertuğrul müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybederken Süleyman Köker’in tedavisi sürüyor.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, beyoğlu, silahlı kavga