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Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T02:11+0300
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türkiye
istanbul
beyoğlu
silahlı kavga
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Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi’nde bir grup, Halit Talha Ertuğrul ve Süleyman Köker isimli iki arkadaşla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, iki arkadaşı tabancayla vurarak kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.Durumu ağır olan Halit Talha Ertuğrul müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybederken Süleyman Köker’in tedavisi sürüyor.
türkiye
istanbul
beyoğlu
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istanbul, beyoğlu, silahlı kavga

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

02:11 25.08.2021
© DHABeyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Beyoğlu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi’nde bir grup, Halit Talha Ertuğrul ve Süleyman Köker isimli iki arkadaşla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, iki arkadaşı tabancayla vurarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.
Durumu ağır olan Halit Talha Ertuğrul müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybederken Süleyman Köker’in tedavisi sürüyor.
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