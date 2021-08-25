Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210825/beyoglunda-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1048309027.html
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T02:11+0300
2021-08-25T02:11+0300
2021-08-25T02:11+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047957463_3:0:1996:1121_1920x0_80_0_0_e5dc6690ac6af4136167d37c1bcaf541.jpg
Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi’nde bir grup, Halit Talha Ertuğrul ve Süleyman Köker isimli iki arkadaşla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, iki arkadaşı tabancayla vurarak kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.Durumu ağır olan Halit Talha Ertuğrul müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybederken Süleyman Köker’in tedavisi sürüyor.
türkiye
istanbul
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047957463_252:0:1747:1121_1920x0_80_0_0_8e5c5409401ccb7c708207b50ccaba24.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, beyoğlu, silahlı kavga
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi’
nde bir grup, Halit Talha Ertuğrul ve Süleyman Köker isimli iki arkadaşla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, iki arkadaşı tabancayla vurarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.
Durumu ağır olan Halit Talha Ertuğrul müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybederken Süleyman Köker’in tedavisi sürüyor.
SPUTNİK TÜRKİYE'ye kayıt olun ve sohbet odamızda son haberleri yorumlayın
Kaydol