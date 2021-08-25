Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanıp vurdu

İzmir ilçesi Tire'nin kırsal Eğridere Mahallesi'nde yaşayan İlhami G., arkadaşı Faruk Özkan ile dün gece bahçelerine dadanan domuzlar için Tellibağ mevkiinde ava çıktı.DHA'nın haberine göre iki arkadaş, arazinin farklı noktalarına dağılarak domuzları beklemeye başladı. Bir süre sonra yakınındaki çalılığın kenarında hareket olduğunu fark eden İlhami G., tüfeğini ateşledi.Kontrol amacıyla çalılıkların bulunduğu bölgeye giden İlhami G., Faruk Özkan'ı kanlar içinde buldu.Olay yerinde hayatını kaybettiİlhami G., 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, İlhami G.'yi gözaltına aldı.
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İlhami G., birlikte ava gittiği arkadaşı Faruk Özkan'ı domuz sanarak tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti. İlhami G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir ilçesi Tire'nin kırsal Eğridere Mahallesi'nde yaşayan İlhami G., arkadaşı Faruk Özkan ile dün gece bahçelerine dadanan domuzlar için Tellibağ mevkiinde ava çıktı.
DHA'nın haberine göre iki arkadaş, arazinin farklı noktalarına dağılarak domuzları beklemeye başladı. Bir süre sonra yakınındaki çalılığın kenarında hareket olduğunu fark eden İlhami G., tüfeğini ateşledi.
Kontrol amacıyla çalılıkların bulunduğu bölgeye giden İlhami G., Faruk Özkan'ı kanlar içinde buldu.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İlhami G., 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.