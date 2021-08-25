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https://tr.sputniknews.com/20210825/cumhurbaskanligi-sozcusu-askerimiz-cekildikten-sonra-havalimaninin-isletmesine-devam-edebiliriz-1048338914.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Askerimiz çekildikten sonra havalimanının işletmesine devam edebiliriz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Askerimiz çekildikten sonra havalimanının işletmesine devam edebiliriz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin olarak, "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T22:15+0300
2021-08-25T23:11+0300
türkiye
afganistan
türkiye
ibrahim kalın
tahliye
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV canlı yayınında, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu."ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten" diyen Kalın, "Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik" şeklinde konuştu.Tahliyeye yönelik tüm planların eksiksiz şekilde yapıldığını dile getiren Kalın, "Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor. Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.Türk askerinin 24-36 saat içerisinde tahliye olabileceğini aktaran Kalın, "Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir. Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük" dedi.Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Kalın, "Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil" görüşlerini dile getirdi.Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:"Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tamamen dışında kalmak akılcı olmaz."Taliban ile istihbarat ve Dışişleri düzeyinde görüşmelerin yapıldığını anlatan Kalın, "Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor" dedi. Kalın, göç olmaması için diplomatik temasların sürdüğüne dikkat çekerek, "Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İran'la yasadışı göçü önlemek amacıyla sürekli görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.Kalın, S-400'ler konusunda Türkiye'nin tavrında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Biden yönetiminden farklı bir şey, ikna edici bir argüman duymadık. Bizim pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil" dedi.
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afganistan, türkiye, ibrahim kalın, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Askerimiz çekildikten sonra havalimanının işletmesine devam edebiliriz

22:15 25.08.2021 (güncellendi: 23:11 25.08.2021)
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin olarak, "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor" görüşünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV canlı yayınında, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu.
"ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten" diyen Kalın, "Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik" şeklinde konuştu.
Tahliyeye yönelik tüm planların eksiksiz şekilde yapıldığını dile getiren Kalın, "Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor. Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Türk askerinin 24-36 saat içerisinde tahliye olabileceğini aktaran Kalın, "Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir. Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük" dedi.
Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Kalın, "Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil" görüşlerini dile getirdi.
Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tamamen dışında kalmak akılcı olmaz."
Taliban ile istihbarat ve Dışişleri düzeyinde görüşmelerin yapıldığını anlatan Kalın, "Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor" dedi. Kalın, göç olmaması için diplomatik temasların sürdüğüne dikkat çekerek, "Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İran'la yasadışı göçü önlemek amacıyla sürekli görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.
Kalın, S-400'ler konusunda Türkiye'nin tavrında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Biden yönetiminden farklı bir şey, ikna edici bir argüman duymadık. Bizim pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil" dedi.
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