https://tr.sputniknews.com/20210825/cumhurbaskanligi-sozcusu-askerimiz-cekildikten-sonra-havalimaninin-isletmesine-devam-edebiliriz-1048338914.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Askerimiz çekildikten sonra havalimanının işletmesine devam edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Askerimiz çekildikten sonra havalimanının işletmesine devam edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin olarak, "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T22:15+0300

2021-08-25T22:15+0300

2021-08-25T23:11+0300

türkiye

afganistan

türkiye

ibrahim kalın

tahliye

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044044850_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a080307ec145eb6523140d38d7fa1b48.jpg

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV canlı yayınında, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu."ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten" diyen Kalın, "Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik" şeklinde konuştu.Tahliyeye yönelik tüm planların eksiksiz şekilde yapıldığını dile getiren Kalın, "Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor. Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.Türk askerinin 24-36 saat içerisinde tahliye olabileceğini aktaran Kalın, "Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir. Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük" dedi.Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Kalın, "Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil" görüşlerini dile getirdi.Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:"Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tamamen dışında kalmak akılcı olmaz."Taliban ile istihbarat ve Dışişleri düzeyinde görüşmelerin yapıldığını anlatan Kalın, "Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor" dedi. Kalın, göç olmaması için diplomatik temasların sürdüğüne dikkat çekerek, "Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İran'la yasadışı göçü önlemek amacıyla sürekli görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.Kalın, S-400'ler konusunda Türkiye'nin tavrında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Biden yönetiminden farklı bir şey, ikna edici bir argüman duymadık. Bizim pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil" dedi.

türkiye

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, türkiye, ibrahim kalın, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı